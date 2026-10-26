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Mala kuća od 31 kvadrata sa savršenim rasporedom: Kupatilo oduševljava jednostavnošću i luksuzom

Mala kuća od 31 kvadrata sa savršenim rasporedom: Kupatilo oduševljava jednostavnošću i luksuzom

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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U maloj kući od 31 kvadrata uređena je lijepa kuhinja i udobna spavaća soba, a kupatilo podsjeća na mini spa centar.

Mala kuća od 31 kvadrata sa spavaćom sobom u prizemlju Izvor: Youtube / Exploring Alternatives

Sve je popularniji pokret uređenja malih kuća, a projekat Bard Owl pokazuje koliko udoban može da bude prostor od samo 31 kvadrata.

Za razliku od većine sličnih kuća koje su prilično uske, ova ima širinu od čak tri metra. Zahvaljujući tome, bilo je moguće ono što najčešće fali u ovakvim domovima - urediti pravu spavaću sobu u prizemlju. Umjesto da se stanari penju merdevinama na usku galeriju tik uz plafon, ovdje je sve u jednom nivou, a visoki plafoni daju prostoru prirodnu svjetlost i širinu.

U dnevnom boravku ima dovoljno mjesta za ugaonu garnituru koja može da se rasklopi i u ležaj za goste, a moderan električni kamin unosi toplinu. Kuhinja ima dvije paralelne radne površine sa pločama od prirodnog drveta i bijelim, jednostavnim elementima. Umjesto malih i često nepraktičnih aparata kakvi se obično viđaju u kamp-kućicama, ovdje su ugrađeni standardni kuhinjski uređaji, uključujući veliki frižider sa zamrzivačem i plinski šporet.

mala kuća od 31 kvadrata sa savršenim rasporedom
Izvor: Youtube / Exploring Alternatives

Kupatilo podsjeća na mali spa centar zahvaljujući visokom plafonu i velikom prozoru. U njemu ima mjesta za prostranu tuš-kabinu i mašinu za pranje i sušenje veša. Iz kupatila se direktno ulazi u spavaću sobu u koju bez problema staje najveći bračni krevet, dok panelni radijatori i ventilacija održavaju idealnu temperaturu i suv vazduh. Pogledajte ovu malu kuću u galeriji slika.

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Tagovi

kuća uređenje doma

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