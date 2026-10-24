Zaboravite na dosadne, jednobojne pločice: Ovaj retro trend osvaja domove u 2027. godini

Pločice sa šarama vraćaju se u enterijere i biće jedan od trendova u 2027. godini. Pogledajte kako da ih uklopite u kuhinju, kupatilo i dnevni boravak.

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Pločice sa dezenima ponovo se vraćaju u modu, a ako pitate Lesli Mirik, dizajnerku enterijera iz Mejkona u američkoj saveznoj državi Džordžiji, ovaj trend stiže u pravom trenutku. Poslije godina u kojima su dominirali minimalizam, neutralne boje i prostori koji su često izgledali više tipski nego posebno osmišljeno, klatno se polako pomjera u suprotnom smjeru.

"Šezdesete godine prošlog vijeka slavile su boje, zanatsku izradu i lični pečat, a sada vidimo da vlasnici domova ponovo posežu za tim elementima", objašnjava ona.

"Ljudi žele prostorije koje izražavaju karakter i ostavljaju utisak, a šare su jednostavan način da se to postigne."

Do sada su mnogi birali namještaj i dekorativne detalje kako bi unijeli boje i živost u prostor, ali sada su spremni na trajnije promjene. Zato se pločice sa šarama ponovo vraćaju u domove, a ovaj trend već privlači pažnju ljubitelja uređenja enterijera.

Kako izgledaju moderne pločice sa šarama?

Iako u svom domu možete da primjenite dezen direktno preuzet iz arhive šezdesetih, nema potrebe da se držite najdoslovnije verzije ovog trenda. Prema riječima Lesli Mirik, današnji dizajn donosi nježnije palete boja, teksture koje podsjećaju na ručni rad i motive inspirisane različitim kulturama.

"Nije više toliko važno da se napravi upečatljiv prizor, već da se prostoru dodaju dubina i vizuelna zanimljivost", objašnjava dizajnerka.

Dasti Džouns, dizajnerka enterijera iz San Antonija u Teksasu, primjećuje i sve veću popularnost mozaika. Ovaj stil podrazumijeva sitne kvadratne pločice, veličine od oko 2,5 do 7,5 centimetara, u najmanje dvije boje.

Takvo rješenje vjerno je estetici šezdesetih godina. Vjerovatno ste slične pločice već vidjeli u originalnom retro kupatilu svoje bake, ali njihova prednost je u tome što dezen može da izgleda i prilično suptilno.

Za one koji žele bezvremenski izgled, a ipak žele da isprobaju ovaj trend, Džouns preporučuje sitne okrugle pločice, poznate kao penny tiles, kao i male šestougaone pločice. One se decenijama koriste za stvaranje klasičnih, ali i kreativnih dezena.

Bez obzira na to za koju se varijantu odlučite, važno je da pažljivo isplanirate izgled. Mirik savjetuje da obratite pažnju na boje, veličinu pločica, mjesto na kom ih postavljate i njihov odnos sa ostatkom enterijera. Kada se svi elementi dobro uklope, prostor dobija karakter i priču koju želite da ispričate.

Gdje se pločice sa dezenima najbolje uklapaju?

Klijenti Lesli Mirik biraju pločice sa šarama za dijelove doma u kojima žele da unesu element iznenađenja. To mogu da budu mala kupatila za goste, prostorije za pranje i peglanje veša, zid iznad kuhinjske radne površine, pa čak i površina oko kamina.

Dizajnerka ističe da i manje površine sa zanimljivim dezenom mogu potpuno da promijene atmosferu, ne samo jedne prostorije već i čitavog doma.

"To je odličan način da unesete lični pečat, a da pritom ne opteretite cjelokupan dizajn. Upravo takav balans trenutno traže mnogi vlasnici domova", dodaje ona.

Mogućnosti za primjenu pločica sa šarama gotovo su neograničene. Uz sve više sadržaja o uređenju enterijera na internetu, dostupno je i više inspiracije nego ikada ranije, pa je lakše otkriti različite načine za primjenu ovog trenda.

Upravo spoj kreativnosti i mogućnosti da se prostor uredi na jedinstven način čini ove pločice posebno privlačnim izborom.

"Pločice sa šarama postavljaju osnovu za dom koji je jedinstven i odražava ličnost ljudi koji u njemu žive", zaključuje Džouns.

(Mondo)