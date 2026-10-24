Uključili ste TA peć noću, ali je ona ujutru potpuno hladna? Prije nego što pozovete majstora uradite ovo

Vaša TA peć je ujutru hladna ili se brzo prazni? Prije nego što pozovete majstora, provjerite termostat i regulator punjenja, ali unutrašnje kvarove obavezno prepustite stručnjacima.

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Mnogi građani i dalje se griju na TA peći koje pune tokom noći, kada je struja jeftinija, a toplotu koriste tokom dana. Međutim, šta ako je vaša TA peć ujutro ostala hladna ili se, iako se nekoliko sati dobro zagrijavala, sada brzo hladi?

Prije mijenjanja podešavanja zabilježite kada je peć uključena, koliko je trajalo punjenje i kada je toplota počela da slabi. Provjere koje korisnik obavlja treba ograničiti na spoljne komande i vidljive pokazatelje rada.

TA peć se ne puni: Prvo provjerite punjenje i izduvavanje

Kod klasičnih ventilatorskih modela regulator punjenja određuje koliko će se zagrijati akumulaciono jezgro. Sobni termostat upravlja predajom toplote preko ventilatora, u zavisnosti od temperature u prostoriji. Ove komande imaju različite funkcije.

TA peć se neće bolje napuniti ako sobni termostat podesite na višu temperaturu. Time obično omogućavate duže izduvavanje, koje može ranije da potroši raspoloživu toplotu. U fabričkom uputstvu za Elind peći regulator punjenja, prekidač ventilatora i sobni termostat opisani su kao zasebni elementi upravljanja.

Provjerite vrijeme punjenja, prekidač i programator

Pogledajte da li je regulator punjenja ostao na nuli ili u isključenom položaju i da li je uključen predviđeni spoljašnji prekidač. Ako postoji programator, provjerite njegovo vrijeme i raspored rada. Oznake i način rada razlikuju se od modela do modela, pa podešavanja treba uporediti s uputstvom proizvođača.

TA peć se neće puniti u predviđeno vrijeme ako je punjenje isključeno ili programator ne daje komandu u očekivanom periodu. Sama niža tarifa ne uključuje svaku peć automatski: za to mora postojati odgovarajući sistem upravljanja. Pogrešno podešen termin može značiti i punjenje po skupljoj tarifi.

Kod modela s odvojenim napajanjem komandi i grijača, uključen displej ili rad ventilatora ne potvrđuju da postoji napajanje potrebno za punjenje. Proizvođač Dimplex ovu razliku posebno navodi u uputstvima za svoje akumulacione modele.

Slabo punjenje nije isto što i potpuni prestanak rada

Ako su podešavanja ostala ista, a TA peć se ne puni do ranijeg nivoa, serviser treba da provjeri napajanje, grijače i regulaciju punjenja. Kod modela priključenih na trofaznu mrežu problem s jednom fazom može smanjiti raspoloživu snagu, iako dio uređaja nastavlja da radi.

Signalna lampica tumači se u skladu s uputstvom za konkretan model. Njeno svjetlo ili zvuk uključivanja nisu dovoljni da bi se procijenio rad svih grijača. Unutrašnje priključke, termostate i zaštitne sklopove treba da provjeri električar. Povećavanje regulatora na maksimum neće otkloniti električni kvar.

Zašto je peć ujutro topla, a uveče hladna?

Termoakumulaciona peć raspolaže količinom toplote koju je prethodno uskladištila. Dio toplote predaje preko kućišta, dok kod ventilatorskih modela dodatna toplota izlazi pomoću ventilatora. Proizvođač Magnohrom u objašnjenju rada TA peći razlikuje statičko odavanje toplote i dinamičko zagrijavanje uz pomoć ventilatora.

Ako ventilator satima radi zato što je podešena visoka sobna temperatura, toplota može da se potroši prije večeri. Prije sljedećeg ciklusa provjerite da li je nivo punjenja odgovarao hladnijem danu i da li je izduvavanje bilo potrebno tokom cijelog perioda rada.

Važni su i toplotni gubici prostorije. Često otvaranje vrata, grijanje dodatne sobe i prozori kroz koje ulazi hladan vazduh povećavaju potrebu za toplotom. Peć zato može brže da se isprazni čak i kada nema kvara. Na učinak grijanja utiču i izolacija i kvalitet objekta.

Ako je naglo gubljenje toplote počelo nakon rastavljanja ili premještanja peći, potrebno je provjeriti pravilnost sklapanja jezgra i stanje unutrašnje izolacije. Taj pregled treba da obavi serviser, jer se oštećena izolacija ili nepravilna montaža ne mogu procijeniti samo promjenom položaja regulatora.

Ventilator ne radi? Potrebna je drugačija provjera

Motor ventilatora može da radi, a da se TA peć ne puni. Zbog toga se ispravnost grijača ne može procijeniti samo na osnovu zvuka ventilatora. Ako ventilator radi, ali je vazduh hladan nakon očekivanog punjenja, serviseru treba prijaviti oba podatka.

Ako peć ima uskladištenu toplotu, ali ventilator miruje, provjerite korisnički prekidač i podešenu sobnu temperaturu. Termostat možda trenutno ne zahtijeva grijanje jer je temperatura u prostoriji dostigla zadatu vrijednost.

Ako nema reakcije ni kada bi, prema uputstvu, trebalo da postoji zahtjev za grijanjem, potrebna je provjera ventilatora, termostata i napajanja.

Rešetke moraju biti slobodne, a peć nepokrivena

Zavjese, namještaj i odjeća ne smiju da blokiraju otvore za vazduh. Peć se ne pokriva kako bi duže zadržavala toplotu, jer ometanje protoka vazduha može izazvati pregrijavanje. Potrebne razmake od okolnih predmeta provjerite u uputstvu za svoj model.

Spoljašnje čišćenje obavlja se kada je uređaj isključen iz napajanja i ohlađen, na način koji proizvođač dozvoljava. Usisavanje dostupnih spoljašnjih rešetki nije isto što i otvaranje peći. Skidanje obloga i čišćenje unutrašnjih sklopova treba prepustiti serviseru.

Kada treba prekinuti korišćenje i pozvati majstora?

Ako se osjeti miris paljevine iz priključka, primijete tragovi topljenja, čuje varničenje ili dolazi do izbacivanja osigurača, prekinite korišćenje uređaja. Isključite napajanje preko dostupnog prekidača ako to možete bezbjedno da uradite. Zaštitu nemojte uporno vraćati niti samostalno resetovati unutrašnji sigurnosni termostat.

Ako su spoljne komande pravilno podešene, predviđeni ciklus punjenja je završen, a TA peć se i dalje ne puni, zakažite pregled.

Pripremite oznaku modela, snagu navedenu na natpisnoj pločici i opis problema: da li je peć potpuno hladna, puni se slabije nego ranije ili se brzo prazni. Kod digitalnih uređaja zabilježite i eventualnu šifru greške.

Majstoru recite i da li je problem počeo nakon radova na električnim instalacijama ili nestanka struje. Takvi podaci mogu pomoći da se pregled usmjeri na odgovarajući sklop i izbjegne zamjena dijelova na osnovu pretpostavki.

(Kurir/MONDO)