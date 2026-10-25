Riješite se buđi bez jake hemije: Domaći recept od 3 sastojka za čiste zidove i pločice

Periodi čestih kiša, povećana vlažnost u vazduhu i grijna sezona stvaraju savršene uslove za pojavu neprijatne buđi u domu.

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Svi znamo koliko brzo zna da se pojavi na fugama u kupatilu, zidovima, gumi na veš-mašini, pa čak i na skrivenim mestima poput poleđine slika ili namještaja.

Iako većina odmah poseže za jakim hemijskim sredstvima i hlorom, djelotvoran sprej protiv buđi možete napraviti i sami,od samo tri sastojka koja sigurno već imate u kuhinjskom ormariću.

Sastojci za domaći sprej

Za ovu prirodnu mešavinu potrebni su vam:

Bijelo sirće: Djeluje kao snažno prirodno sredstvo koje otapa prljavštinu, čisti i efikasno uklanja samu buđ. Ne brinite zbog mirisa sirćeta – on u potpunosti nestaje čim se površina osuši.

Djeluje kao snažno prirodno sredstvo koje otapa prljavštinu, čisti i efikasno uklanja samu buđ. Ne brinite zbog mirisa sirćeta – on u potpunosti nestaje čim se površina osuši. Voda: Za razblaživanje i lakše nanošenje.

Za razblaživanje i lakše nanošenje. Deterdžent za sudove: Pomaže da se buđ i masnoća lakše odlijepe i speru sa površine.

Pomješajte jednake dijelove sirćeta i vode sa nekoliko kapi deterdženta za sudove, pa sve sipajte u bočicu sa raspršivačem (najbolje staklenu, koja je dugotrajnija i ekološka). Nanesite sprej na zahvaćena mjesta, ostavite da odstoji nekoliko minuta, pa prebrišite.

žena čisti budj

Izvor: Shutterstock

Praktičan trik pri čišćenju

Kada čistitebuđ, umjesto klasičnih krpa koje ćete kasnije prati i tako potencijalno prenijeti spore na drugu garderobu, koristite papirne ubruse. Na taj način, čim prebrišete površinu, ubrusima pokupite svu vodu.

Takođe, imajte na umu da su čvrste površine poput pločica, stakla i plastike lakše za spasavanje, dok predmete od prirodnih materijala (poput bambusa, morske trave ili unutrašnjih slojeva mebla) buđ nekada može previše oštetiti, pa je u tim situacijama sigurnije zamijeniti ih novim.

(Mondo)