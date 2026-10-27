Zlatno pravilo 5-10-15 u stanu: Nema više ustajalog vazduha, vlage i visokih računa

Tokom kasne jeseni i zime stan treba da provjetravate kratko, ali intenzivno. Koliko dugo, zavisi od spoljne temperature.

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Mnogi ljudi nesvjesno gube novac zbog osnovne greške koju prave prilikom zimskog provjetravanja stanova. Ako je prozor dugo otvoren na kip, zidovi se hlade, a troškovi grijanja rastu. Umjesto toga, možete da se pridržavate pravila 5-10-15.

Pravilo 5-10-15

Tokom grijne sezone važno je da sačuvate toplotu u stanu, ali i da obezbijedite svjež vazduh.

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Umjesto da prozor ostavite otvoren na kip sat vremena, možete da primijenite jednostavno pravilo 5-10-15. Dovoljno je nekoliko minuta sa širom otvorenim prozorom da se vazduh u prostoriji zamijeni, uz manje gubitke toplote.

Kako ovo pravilo funkcioniše?

Što je temperatura napolju niža, to kraće provjetravamo:

do 0 stepeni Celzijusa - 5 minuta,

od 0 do 10 stepeni Celzijusa - 10 minuta,

od 10 do 15 stepeni Celzijusa - 15 minuta.

Kratko i intenzivno provjetravanje pomaže da se oslobodimo viška vlage koja nastaje tokom kuvanja, sušenja veša ili kupanja. Zbog razlike u temperaturi svjež vazduh brzo ulazi u prostoriju, a zidovi i namještaj ne stignu da se ohlade.

Zašto prozor otvoren na kip nije dobro rješenje zimi?

Mnogi veruju da je prozor otvoren na kip najbolji način za provjetravanje stana. Međutim, takav način je posebno zimi manje efikasan. Bolje funkcioniše kada je razlika između unutrašnje i spoljne temperature mala.

Zimi je ovakvo provjetravanje sporo i može da poveća troškove. Potrebno je više desetina minuta da se vazduh zamijeni, a za to vrijeme hlade se zidovi, pod i namještaj. Radijatori sa termostatom tada mogu da pojačaju grijanje, što povećava potrošnju energije.

Kada prozor širom otvorite na kratko, vazduh se brže zamijeni, a zatvaranjem prozora zaustavljate dalji prodor hladnoće. Toplota sačuvana u zidovima potom pomaže da se prostorija ponovo zagrije.

(MONDO)