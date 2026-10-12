Ovaj cvijet privlači sreću i čuva kuću: Naši stari ga nisu sadili slučajno, posebno na jednom mjestu

Naši stari vjerovali su da ovaj mirisni cvijet donosi sreću, mir i blagostanje u dom. Saznajte zašto su ga sadili kraj ulaza.

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Neke biljke u narodnim vjerovanjima imaju mnogo veće značenje od običnog ukrasa u dvorištu. Jedna od njih je jasmin, mirisni cvijet koji se vijekovima povezuje sa ljubavlju, mirom i srećom u domu.

Zbog toga su ga ljudi nekada rado sadili u blizini kuće, naročito uz ulaz, kapiju ili stazu. Jasmin je prepoznatljiv po nježnim, najčešće bijelim cvjetovima i intenzivnom mirisu koji posebno dolazi do izražaja tokom toplijih dana i večeri.

Bijela boja cvjetova tradicionalno se vezuje za čistoću i nove početke, dok je sam jasmin u različitim kulturama postao simbol ljubavi, nježnosti i mira.

Prema narodnom vjerovanju, kuća pored koje raste jasmin privlači dobru energiju, sreću i blagostanje, dok njegov miris doprinosi osjećaju topline i spokojstva.

Naravno, riječ je o narodnoj simbolici - nema dokaza da bilo koja biljka može natprirodno da zaštiti kuću ili donese sreću.

Gdje je najbolje posaditi jasmin?

Ako želite da jasmin krasi dvorište, najprije treba obratiti pažnju na konkretnu vrstu, jer nemaju sve iste zahtjeve.

Mnogim vrstama odgovara dosta svjetlosti i zemljište kroz koje voda dobro prolazi. Pojedinim vrstama prija i mjesto zaštićeno od jakog vjetra i veoma niskih temperatura.

Posebno lijepo može izgledati pored ulaza u kuću, uz stazu ili terasu. Na tim mjestima njegov karakterističan miris najviše dolazi do izražaja.

Biljka koja daje poseban šarm dvorištu

Čak i ako ne verujete u stare priče o biljkama koje privlače sreću, jasmin ima sasvim dovoljno drugih razloga da pronađe mjesto u dvorištu.

Raskošni cvjetovi i prepoznatljiv miris mogu da naprave poseban ugođaj, naročito kada je posađen u blizini mjesta na kojem tokom ljeta provodite najviše vremena, piše Žena.

A ako uz njegov miris ide i staro vjerovanje da kući donosi sreću - tim bolje.

(Mondo)