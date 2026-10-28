Zavirite u tip-top mali stan u kojem ima baš sve, a uređen je u trendu. Ono što se posebno ističe je moderna kuhinja!
Kako na samo 27 kvadratnih metara smjestiti sve što je potrebno za udoban život, a da stan pritom ne izgleda pretrpano? Ovaj moderan stan u Moskvi, sa pogledom na Botaničku baštu i Ostankinski toranj, pokazuje da su pametan raspored i namještaj po mjeri ključ uspješnog uređenja malog prostora.
Kuhinja koja koristi svaki centimetar
Kuhinja je jedan od najzanimljivijih dijelova stana. Izrađena je po mjeri, sa jednostavnim frontovima, detaljima u izgledu hrastovog drveta i radnom pločom od vještačkog kamena. Ugradni frižider, zamrzivač, rerna i mikrotalasna pećnica smješteni su u visoke elemente, dok ploča za kuvanje sa dvije ringle oslobađa dragocjeni radni prostor. Tu su i mašina za suđe i skrivena aspiracija, pa ništa ne narušava uredan izgled.
Posebno je zanimljivo što je prostor koji na prvi pogled djeluje neiskorišćeno u kuhinjskim elementima dobio dodatnu namjenu, iza jednog fronta sakrivena je veš-mašina sa sušilicom, dok je u kupatilu ostalo više mjesta za prostran tuš.
U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovaj tip top stan od 27 kvadrata!
Tip-top mali stan od 27 kvadrata: Sve je unutra stalo, a kuhinja je apsolutni favorit
Dnevna soba koja se pretvara u spavaću
Stan je uređen u minimalističkom stilu, uz kombinaciju crne, bijele i toplih drvenih tonova. Dnevna zona ima mali kauč, trpezarijski sto i televizor, a pažljivo osmišljena rasvjeta stvara prijatnu atmosferu uveče.
Najbolji trik krije se u prostoru za spavanje. Tokom dana tu je kauč, a noću se spušta krevet širine 160 centimetara. Kada se krevet otvori, nije potrebno sklanjati predmete sa police, a prostor oko njega iskorišćen je za dodatne police, ormariće i ladice.
Ogledala, ormari i još nekoliko pametnih rješenja
U uskom hodniku nalazi se veliki ugradni ormar sa ogledalima na vratima. Osim što pruža mnogo prostora za odjeću, obuću i kućne potrepštine, ogledala vizuelno proširuju hodnik. Tu je čak predviđeno i mjesto za usisivač, sa utičnicom za punjenje.
Zanimljiv detalj su i tamni grafitni zidovi koji prostoru daju dubinu, dok velika ogledala, skriveni kablovi i namještaj bez ručica doprinose urednom izgledu. Podno grijanje može da se programira po danima i satima, a toplo ambijentalno svjetlo dodatno naglašava udobnost.
Ovaj stan pokazuje da ni 27 kvadrata nije prepreka za funkcionalan dom. Kada se namještaj prilagodi prostoru, a svaki kutak dobije svoju namjenu, moguće je uklopiti kuhinju, dnevni boravak, spavaću zonu, kupatilo i obilje prostora za odlaganje, bez osjećaja skučenosti.