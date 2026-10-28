Zavirite u tip-top mali stan u kojem ima baš sve, a uređen je u trendu. Ono što se posebno ističe je moderna kuhinja!

Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV

Kako na samo 27 kvadratnih metara smjestiti sve što je potrebno za udoban život, a da stan pritom ne izgleda pretrpano? Ovaj moderan stan u Moskvi, sa pogledom na Botaničku baštu i Ostankinski toranj, pokazuje da su pametan raspored i namještaj po mjeri ključ uspješnog uređenja malog prostora.

Kuhinja koja koristi svaki centimetar

Kuhinja je jedan od najzanimljivijih dijelova stana. Izrađena je po mjeri, sa jednostavnim frontovima, detaljima u izgledu hrastovog drveta i radnom pločom od vještačkog kamena. Ugradni frižider, zamrzivač, rerna i mikrotalasna pećnica smješteni su u visoke elemente, dok ploča za kuvanje sa dvije ringle oslobađa dragocjeni radni prostor. Tu su i mašina za suđe i skrivena aspiracija, pa ništa ne narušava uredan izgled.

Posebno je zanimljivo što je prostor koji na prvi pogled djeluje neiskorišćeno u kuhinjskim elementima dobio dodatnu namjenu, iza jednog fronta sakrivena je veš-mašina sa sušilicom, dok je u kupatilu ostalo više mjesta za prostran tuš.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ovaj tip top stan od 27 kvadrata!

Vidi opis Tip-top mali stan od 27 kvadrata: Sve je unutra stalo, a kuhinja je apsolutni favorit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV Br. slika: 15 15 / 15 AD

Dnevna soba koja se pretvara u spavaću

Stan je uređen u minimalističkom stilu, uz kombinaciju crne, bijele i toplih drvenih tonova. Dnevna zona ima mali kauč, trpezarijski sto i televizor, a pažljivo osmišljena rasvjeta stvara prijatnu atmosferu uveče.

Najbolji trik krije se u prostoru za spavanje. Tokom dana tu je kauč, a noću se spušta krevet širine 160 centimetara. Kada se krevet otvori, nije potrebno sklanjati predmete sa police, a prostor oko njega iskorišćen je za dodatne police, ormariće i ladice.

Mali stan od 27 kvadrata Izvor: YouTube

Ogledala, ormari i još nekoliko pametnih rješenja

U uskom hodniku nalazi se veliki ugradni ormar sa ogledalima na vratima. Osim što pruža mnogo prostora za odjeću, obuću i kućne potrepštine, ogledala vizuelno proširuju hodnik. Tu je čak predviđeno i mjesto za usisivač, sa utičnicom za punjenje.

Zanimljiv detalj su i tamni grafitni zidovi koji prostoru daju dubinu, dok velika ogledala, skriveni kablovi i namještaj bez ručica doprinose urednom izgledu. Podno grijanje može da se programira po danima i satima, a toplo ambijentalno svjetlo dodatno naglašava udobnost.

Ovaj stan pokazuje da ni 27 kvadrata nije prepreka za funkcionalan dom. Kada se namještaj prilagodi prostoru, a svaki kutak dobije svoju namjenu, moguće je uklopiti kuhinju, dnevni boravak, spavaću zonu, kupatilo i obilje prostora za odlaganje, bez osjećaja skučenosti.