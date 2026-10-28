Izgleda skupo kao mermer, a duplo je jeftinije: Ove pločice postale su veliki hit za kupatilo

Umjesto skupog mermera, efekat luskuza možete postići i ovim pločicama. Evo šta je posalo veliki trend u kupatilu...

Izvor: AI info/ Lepa&Srećna

Mermer je godinama bio sinonim za luksuz i eleganciju, ali danas ga sve češće zamjenjuju moderne imitacije koje izgledaju gotovo identično, a znatno su praktičnije i povoljnije. Jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera jesu keramičke pločice koje vjerno oponašaju izgled prirodnog kamena.

Zahvaljujući savremenim tehnologijama proizvodnje i štampe, ove pločice dočaravaju karakteristične šare i žilice mermera, pa kupatilu daju sofisticiran izgled bez velikih troškova. Osim što su pristupačnije, odlikuju se otpornošću na vlagu i jednostavnim održavanjem, zbog čega su odličan izbor za savremene domove.

Pločice koje imitiraju mermer sve su popularnije u uređenju kupatila, a njihova prednost je u tome što spajaju luksuzan izgled i praktičnost.

Kako nastaju pločice koje imitiraju mermer?

Keramičke pločice koje oponašaju mermer proizvode se od mješavine mineralnih sirovina, među kojima su glina, silicijum-dioksid i različiti dodaci koji olakšavaju proces topljenja. Nakon presovanja, pločice se peku na veoma visokim temperaturama, čime dobijaju čvrstoću i otpornost.

Njihova površina ukrašava se posebnim dezenima pomoću savremene tehnologije digitalne štampe. Na taj način precizno se reprodukuju karakteristične žilice, nijanse i detalji prirodnog mermera, pa je na prvi pogled često teško uočiti razliku.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju pločice koje imitiraju mermer!

Glazirani porcelanski gres, poznat i kao gres pločice, posebno je popularan zbog svoje izdržljivosti, male upojnosti i otpornosti na habanje. U zavisnosti od modela i završne obrade, može se koristiti na zidovima i podovima, pa čak i u prostoru tuš-kabine.

Zašto su pločice koje imitiraju mermer odličan izbor?

Jedna od najvećih prednosti ovih pločica jeste to što omogućavaju luksuzan izgled enterijera bez ulaganja u skupi prirodni kamen. Osim toga, nude brojne mogućnosti za uređenje, jer su dostupne u različitim bojama, dimenzijama i završnim obradama.

Njihove najvažnije prednosti su:

Povoljnija cijena u odnosu na prirodni mermer.

Otpornost na vlagu, zbog čega su pogodne za kupatila.

Jednostavno održavanje bez potrebe za posebnom njegom kao kod prirodnog kamena.

Veliki izbor dezena, od bijelog mermera sa sivim žilicama do tamnih i zelenih varijanti.

Mogućnost postavljanja na zidove i podove, u zavisnosti od karakteristika pločica.

Zahvaljujući ovim osobinama, lako se uklapaju u različite stilove enterijera. U minimalističkim kupatilima doprinose utisku čistoće i prostranosti, dok u raskošnije uređenim prostorima naglašavaju eleganciju i luksuz.

Mermer ili gres: Koji materijal je praktičniji?

Iako prirodni mermer ima jedinstvenu teksturu i neponovljiv izgled, zahtijeva pažljivije održavanje. Ovaj kamen je osjetljiv na pojedine kiseline i agresivna sredstva za čišćenje, a kako bi duže zadržao svoj izgled, često je potrebno koristiti odgovarajuće zaštitne preparate.

Gres koji imitira mermer u tom je pogledu praktičniji. Kvalitetne pločice imaju malu upojnost, dobro podnose vlagu i jednostavnije se čiste, što ih čini pogodnim za prostorije koje se svakodnevno koriste.

Ipak, važno je imati na umu da se svojstva razlikuju u zavisnosti od konkretnog proizvoda. Za podove u kupatilu treba birati pločice odgovarajuće protivkliznosti, dok za zidove i tuš-prostor treba provjeriti preporuke proizvođača.

Kako da malo kupatilo izgleda veće uz pločice koje imitiraju mermer?

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju niše u kupatilu!

Dobra vijest je da ovaj materijal nije rezervisan samo za velika i luksuzna kupatila. Uz nekoliko trikova, može da doprinese tome da i mali prostor izgleda svjetlije, elegantnije i prostranije.

1. Birajte pločice velikog formata

Veće pločice znače manje fuga, pa površine djeluju ujednačenije i vizuelno mirnije. Ovakvo rješenje može da učini da kupatilo izgleda prostranije.

2. Prednost dajte svijetlim nijansama

Bijela, krem i svijetlosiva boja dobro reflektuju svjetlost i stvaraju utisak prozračnosti. Pločice sa diskretnim sivim žilicama odličan su izbor za one koji žele elegantan, ali nenametljiv izgled.

3. Postavite veliko ogledalo

Ogledalo reflektuje svjetlost i vizuelno proširuje prostor. Kada se postavi naspram svijetlih pločica, efekat može biti još izraženiji.

4. Izaberite jednostavne komade namještaja

Ormarići ravnih linija, viseći elementi i jednostavna sanitarna oprema doprinose urednom izgledu. Izbjegavajte previše detalja koji bi mogli da opterete mali prostor.

5. Razmislite o tuš-kabini sa providnim staklom

Providno staklo omogućava nesmetan pogled kroz prostor i čini da kupatilo djeluje otvorenije. U kombinaciji sa pločicama koje imitiraju mermer, može da stvori moderan i elegantan ambijent.

Kako se održavaju pločice koje imitiraju mermer?

Iako su jednostavne za održavanje, ove pločice zahtijevaju redovno čišćenje kako bi zadržale lijep izgled. Za svakodnevnu njegu uglavnom su dovoljni meka krpa ili mop i blago sredstvo za čišćenje koje je namijenjeno keramičkim površinama.

Poslije tuširanja korisno je ukloniti ostatke vode sa zidova i podova, jer se tako smanjuje stvaranje tragova od kamenca i sapunice. Prosute tečnosti i druge nečistoće treba ukloniti na vrijeme, prije nego što se osuše.

Takođe, izbjegavajte grube sunđere i abrazivna sredstva koja mogu da oštete pojedine vrste završne obrade. Obratite pažnju i na fuge, jer se na njima mogu zadržavati vlaga i nečistoće.

Za razliku od prirodnog mermera, koji može zahtijevati posebno impregniranje, keramičke pločice uglavnom ne traže takav vid zaštite. Ipak, uvijek se pridržavajte uputstava proizvođača kako biste očuvali njihov izgled i funkcionalnost.