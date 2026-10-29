Kraj hladnoći u domovima, zaboravite ove boje: Svi godinama griješimo, evo šta više niko ne drži u kući

Umjesto utiska izložbenog salona koji često djeluje sterilno, topli minimalizam stvara osjećaj utočišta i omiljeni je stil za uređenje stana.

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Sterilni bijeli zidovi, hladne sivoplave sofe i potpuno prazne, oštre površine minimalizma koje su obilježile proteklu deceniju definitivno izlaze iz mode.

Tokom 2026. godine odvija se velika promjena u svijetu dizajna enterijera i stil koji se nekad opisivao kao umirujuć, danas mnogima djeluje “bolnički”. Dizajneri kažu da se najviše traži takozvani organski modernizam. Takođe, čokoladnobraon nijansa izbila na samo čelo liste najpoželjnijih boja.

Ovi podaci jasno govore da, nakon godina dominacije hladnog, sivog minimalizma, nova sezona stavlja fokus na toplinu, mekoću i povezanost sa prirodom.

Odgovor na ovu potrebu jeste topli minimalizam. On zadržava smirenost, red i čiste linije klasičnog minimalizma, ali umjesto hladnih materijala koriste se drvo, topli neutralni tonovi i bogate teksture.

tepih dnevna soba

Izvor: Shutterstock

Kako se razlikuju hladni i topli minimalizam?

U oba stila osnovu čine umjerenost i pročišćene linije, ali ključna razlika leži u temperaturi prostora koju stvaraju materijali i kolorit. Dok se hladni minimalizam oslanja na paletu oštre bijele, hladne sive i crne boje, usklađenu sa lakiranim površinama, staklom, hromom i betonom, u toplom minimalizmu koriste se topla bijela, boja zobi, taupe i mekani smeđi tonovi. Umjesto izložbenog salona koji često djeluje sterilno, topli minimalizam stvara osjećaj utočišta.

Umjesto praznih površina sa oštrim ivicama, ovaj stil donosi pročišćene ali mekše prostore ispunjene teksturama i oblinama, dok ravno i hladno osvjetljenje zamjenjuje topla svjetlost sa mekim prelazima i sjenkama. Topli minimalizam zapravo ne nagomilava predmete u prostor, već mu samo dodaje toplinu kroz plemenitije materijale uz isti broj elemenata.

Ovu promjenu prate i lučni arhitektonski elementi i zakrivljene police koje razbijaju stroge linije.

Toplo drvo, poput bijelog hrasta, oraha ili jasena, predstavlja najbrži način da se doda toplina, a samo jedna drvena površina potpuno mijenja atmosferu prostorije. Umjesto čisto bijele, biraju se tople neutralne boje poput boje zobi i pijeska kako bi prostor ostao svjetao, ali izgubio klinički izgled.

moderna dnevna soba braon

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prirodne teksture poput lana, vune, bukle tkanina, ratana i hrapavih zidnih premaza pružaju vizuelni oslonac, dok meke forme i obline, poput sofe sa blagim zakrivljenjima, okruglih klub-stočića ili lučnih ogledala, razbijaju oštre uglove. Osnovno pravilo i dalje ostaje da je bolje imati nekoliko pažljivo odabranih predmeta nego sve pretrpati.

Preuređenje hladnog minimalističkog prostora ne zahtjeva potpunu zamjenu namještaja, već postepeno unošenje promjena po prioritetu. Prvi i najefikasniji korak jeste promjena podtona zidova i krečenje iz hladno sive ili sterilne bijele u toplu bijelu ili blagu sivobež nijansu.

Zatim slijedi unošenje jedne drvene površine, poput stočića od bijelog hrasta ili drvene klupe, koja trenutno neutrališe hladnoću tvrdih materijala. Slojevitim slaganjem tekstila kao što su lan, vuna i mekše tkanine u pješčanim tonovima smanjuje se utisak ogoljenosti, a makar jedan komad namještaja sa oblim ivicama razbija geometrijsku strogost prostora. Na kraju, prostor treba pročistiti i skloniti višak stvari, čime se zadržava disciplina minimalizma, ali on dobija novu toplinu.

skandinavski stil minimalizam u stanu

Izvor: Shutterstock

Topli minimalizam zapravo predstavlja širu porodicu dizajnerskih pravaca. Japandi stil, koji spaja japansku suzdržanost i skandinavsku toplinu, jeste zapravo topli minimalizam nadahnut tradicijom prirodnih materijala, prigušenih zemljanih tonova i ljepote nesavršenosti. Skandinavski stil dijeli istu osnovu od svjetlog drveta i neutralnih boja, ali naginje ka svjetlijoj i ušuškanijoj atmosferi. Oba stila imaju za cilj da minimalistički enterijer izgleda spokojno i pregledno, ali bez hladnoće i sterilnosti.

(Mondo)