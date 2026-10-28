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Mrtva riba uočena u Vrbasu, inspekcija na terenu

Mrtva riba uočena u Vrbasu, inspekcija na terenu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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U blizini Klinike za psihijatriju u Banjaluci uočena je uginula riba, a nadležne inspekcijske službe izašle su na teren i izvršile uzorkovanje uginulih jedinki. Uzrok uginuća za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon izrade ekotoksikološkog izvještaja.

Uginula riba u Vrbasu kod psihijatrijske klinike, čeka se izvještaj Izvor: Facebook, Igor Mandić

Na ovaj problem na društvenim mrežama ukazao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić, koji je pozvao nadležne inspekcijske organe i Institut za javno zdravstvo da uzorkuju vodu i utvrde razloge uginuća ribe.

"O zaštiti Vrbasa, potrebi za kolektorima i prečišćivačima otpadnih voda priča se, a ne radi ništa godinama. Ovaj i ovakav Vrbas Banjaluku snabdijeva vodom i zaštita Vrbasa i njegovih pritoka mora biti prioritet", naveo je Mandić.

Na slučaj su reagovali i iz Centra za životnu sredinu, odakle su saopštili da je inspekcija izašla na teren i uzorkovala uginule jedinke.

Kako su naveli, još nema informacija o razmjerama uginuća, odnosno o broju uginulih jedinki i vrstama riba koje su stradale. Zbog toga se očekuje ekotoksikološki izvještaj koji bi trebalo da pruži više informacija o ovom slučaju.

Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da je Vrbas izložen brojnim pritiscima, od ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda i suša do uticaja hidroelektrana, narušavanja riječnih obala, radova u koritu i eksploatacije šljunka.

"Svi ovi uticaji dovode do značajnog opadanja kvaliteta vode i staništa za veliki broj vrsta, ne samo ribe, tako da nas ovakvi i slični povodi ne smiju šokirati, već služiti kao poziv na akciju, nakon decenija nedjelovanja i zanemarivanja", poručili su iz Centra.

Uzrok uginuća ribe još nije utvrđen, a rezultati analiza trebalo bi da pokažu da li je riječ o zagađenju vode ili nekom drugom uzroku.

 (MONDO)

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Tagovi

Banjaluka Vrbas riba zagađenje Centar za životnu sredinu

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