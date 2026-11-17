Dr Alma Mulić, specijalistica neuropsihijatrije, podnijela je ostavku na mjesto šefice Odsjeka za liječenje duševnih bolesnika muškog pola na Odjelu psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica.

Izvor: zenicablog/youtube/screenshot

Ostavku je podnijela zbog slučaja nasilja nad pacijentom na Odjelu psihijatrije, nakon kojeg je uhapšeno pet medicinskih tehničara ove zdravstvene ustanove, potvrđeno je za Zenit.ba.

Podsjetimo, petorici medicinskih tehničara Opštinski sud u Zenici odredio je pritvor do 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da su 5. novembra 2026. godine, tokom radnog vremena, fizički zlostavljali 24-godišnjeg pacijenta na Odsjeku muške urgentne psihijatrije.

Prema navodima Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, pacijent je zadobio tjelesne povrede, a događaj je izazvao brojne reakcije javnosti, posebno nakon objavljivanja snimka nadzornih kamera.

Menadžment Kantonalne bolnice Zenica ranije je saopštio da je poduzeo zakonske i institucionalne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja te da je nadležnim organima dostavio raspoložive dokaze.

Za sada nije poznato ko će preuzeti rukovođenje odsjekom.

(Mondo)