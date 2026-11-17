Ruski vojni transportni avion "Antonov An-12" srušio se danas u Kemerovskoj oblasti u Sibiru.

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Ruski vojni transportni avion srušio se u utorak u Kemerovskoj oblasti, u jugozapadnom Sibiru, a prema prvim izvještajima, svi putnici i članovi posade su poginuli.

Podaci o broju žrtava za sada se razlikuju. Dok britanski „Independent“ prenosi da je stradalo 17 osoba, u prvim izvještajima sa terena navodilo se da je u letjelici bilo do 13 ljudi.

A russian An-12 cargo aircraft just crashed in Kemerovo, reportedly killing all onboard, allegedly up to 13. Further details are unclear at this time. https://t.co/4JDUnidWzc — Woofers (@NotWoofers)November 17, 2026

Avion pao u blizini sela Jagunovo

Nesreća se dogodila u blizini sela Jagunovo, a tačne okolnosti pada aviona za sada nisu poznate.

Guverner Kemerovske oblasti Ilja Seredjuk potvrdio je na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmjenu poruka MAX da je došlo do pada letjelice nedaleko od Jagunova.

Seredjuk nije precizirao o kojem modelu aviona je riječ.

Prema dostupnim informacijama, u pitanju je teretni avion Antonov An-12.