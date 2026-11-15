Estonija zatvara sve granične prelaze sa Rusijom: Tvrde da je Moskva organizovala napad na fabriku dronova

Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom nakon pokušaja napada na kompaniju Threod Systems, za koji optužuje ruski GRU.

Izvor: YouTube/screenshot/Around The World 4K

Estonija će od 1. decembra zatvoriti sve granične prelaze sa Rusijom, nakon što su njene bezbjednosne službe utvrdile da iza pokušaja sabotaže u kompaniji koja proizvodi dronove stoji ruska vojna obavještajna služba GRU, saopštilo je estonsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je na društvenoj mreži Iks objavilo da je odluka donesena nakon pokušaja napada na kompaniju "Treod sistems" (Threod Systems), koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letjelica i sistema za izviđanje i nadzor.

"Estonija će od 1. decembra zatvoriti sve granične prelaze između Estonije i Rusije. Rusija mora da shvati da će neprijateljski postupci prema Estoniji imati posljedice. Pokušaji zastrašivanja, destabilizacije ili ugrožavanja naše bezbjednosti neće proći bez odgovora", navedeno je u objavi.

Prema izvještajima estonskih medija i agencije Rojters, incident se dogodio u subotu, 14. novembra, oko 3.06 časova ujutro, u mjestu Vimsiju, sjeverno od glavnog grada Talina.

Grupa osumnjičenih pokušala je da provali u objekat kompanije sa namjerom da izazove eksploziju i podmetne požar. Zahvaljujući reakciji obezbjeđenja i bezbjednosnim mjerama kompanije, pokušaj je osujećen, a objekat nije pretrpio značajniju materijalnu štetu.

Estonska služba unutrašnje bezbjednosti (KAPO) saopštila je da je kontraobavještajnom istragom utvrđeno da je akcija izvedena po nalogu ruske vojne obavještajne službe GRU.

U vezi sa ovim slučajem privedeno je osam osoba, svi stanovnici Letonije. Protiv osumnjičenih je pokrenut krivični postupak, a istragu vodi estonska služba unutrašnje bezbjednosti pod nadzorom tužilaštva.

Kompanija "Treod sistems" proizvodi bespilotne letjelice koje se koriste za izviđanje i borbene zadatke, kao i optičke i elektronske sisteme za nadzor. Njena proizvodnja povezana je i sa jačanjem odbrambenih kapaciteta Ukrajine.

Estonski premijer Kristen Mihal ranije je poručio da njegova zemlja neće dozvoliti da je ovakvi incidenti zastraše, te da zatvaranje granice treba da smanji bezbjednosne rizike i oteža djelovanje ruskih obavještajnih službi.

Estonija ima tri drumska granična prelaza sa Rusijom – Narvu, Luhamu i Koidulu, preko kojih se odvija putnički i teretni saobraćaj. Njihovo zatvaranje značiće prekid direktnog drumskog prelaska između dvije zemlje.

Prema izvještaju Rojtersa, za sada nije precizirano koliko dugo će prelazi biti zatvoreni.

Estonske vlasti posljednjih mjeseci upozoravaju na aktivnosti koje pripisuju ruskim obavještajnim strukturama, a incident u kompaniji "Treod sistems" nije prvi pokušaj napada na estonsku odbrambenu industriju. Ranije ove godine prijavljen je i požar u prostorijama kompanije "Milrem robotiks" (Milrem Robotics) u Talinu, za koji su istražitelji takođe sumnjali da je podmetnut po nalogu ruskih službi.