Estonija odbila da plijeni ruske tankere: Rizik od vojne eskalacije je previsok

Komandant estonske mornarice Ivo Vark potvrdio da Estonija neće zadržavati rusku „flotu u sjenci“.

Estonija neće zadržavati ruske brodove u Baltičkom moru zbog straha od vojnog odgovora Moskve, rekao je komandant mornarice Estonije Ivo Vark.

"Rizik od vojne eskalacije je jednostavno previsok", rekao je Vark agenciji Rojters odgovarajući na pitanje o namjerama da se zaplijene tankeri za naftu i drugi brodovi za koje se vjeruje da pripadaju ruskoj "floti u sjenci".

On je dodao da bi Estonija razmotrila intervenciju samo u slučaju oštećenja infrastrukture ili izlivanja nafte.

Ranije je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla da sankcije ruskim brodarskim kompanijama i označavanje brodova koji prevoze ruske ugljovodonike kao "flota u sjenci" predstavlja kršenje međunarodnog prava.