"Ukrajina i Turska su jače od Rusije": Zelenski otkrio plan za kontrolu neba i mora

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, naglašava da bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da se suprotstavi Rusiji i njenim vojnim ambicijama.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Ukrajina u zamjenu za odustajanje od nuklearnog oružja trebalo da dobije "bezbjednosni kišobran", a garancije dobijene u to vrijeme nazvao je "nefer igrom i velikom greškom", prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Kada je Ukrajina pristala da se odrekne nuklearnog oružja, cijena koju je druga strana morala da plati trebalo je da bude pravedna. Vjerujem da je članstvo u NATO-u najmanje što su ukrajinski lideri trebalo da dobiju u zamjenu za nuklearni arsenal. Šta smo dobili? Ništa. Bila je to nefer igra i velika greška", rekao je Zelenski u intervjuu za podkast "Ostalo je politika", prenosi Ukrinform.

On je naglasio da ovo nije samo ukrajinska greška, već i greška drugih potpisnika Budimpeštanskog memoranduma.

"Ovo su nuklearne države. Ako su od vas tražili da se odreknete nuklearnog oružja, trebalo je da vam daju bezbjednosni kišobran. Možda nuklearni kišobran. Na kraju, sve je to bila obmana. Značajan dio našeg nuklearnog oružja je prebačen u Rusiju. Na primjer, strateški avioni koje Rusija sada koristi protiv nas u ovom ratu - primijetio je Zelenski, komentarišući Memorandum o bezbjednosnim garancijama u vezi sa pristupanjem Ukrajine Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja, sporazum koji su 5. decembra 1994. godine u Budimpešti potpisale Ukrajina, Rusija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

"Bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da parira Rusiji"

Ukrajinski predsjednik je rekao da su zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske.



"Bez Ukrajine i Turske, Evropa ne može da parira Rusiji... Ako Sjedinjene Države zaista razmišljaju o izlasku iz NATO-a, onda će bezbjednost Evrope biti zasnovana isključivo na Evropskoj uniji. Ali ne u njenom sadašnjem obliku. Vjerujem da se Evropska unija nalazi u situaciji u kojoj joj trebaju dodatne zemlje. Velika Britanija, Ukrajina, Turska i Norveška. To su četiri jake zemlje koje su dio Evrope. Zajedno, vojske Velike Britanije, Ukrajine i Turske su jače od ruske", naglasio je Zelenski.

"Sa ove četiri zemlje možete kontrolisati mora, imati zaštićeno nebo i najveće kopnene snage", dodao je ukrajinski predsjednik.

On je naglasio da kada Rusija odluči da do 2030. godine ima vojsku od 2,5 miliona ljudi, Evropa treba da razmišlja o bezbjednosti i kako da sačuva svoju nezavisnost.

"Za okupaciju Donbasa, Putin bi morao da žrtvuje 300.000 ljudi"

Zelenski je takođe naveo da ruski predsjednik Vladimir Putin mora da žrtvuje živote od 300.000 do milion ljudi kako bi potpuno okupirao Donbas i poručio da Ukrajina neće povući svoje trupe iz ovog regiona.

"On (Putin) ima ogromne gubitke i nema dovoljno dobro obučenih ljudi na bojnom polju. Pokušava da pronađe izlaz iz situacije koji bi izgledao kao pobjeda. Zato pokušava da nas izbaci iz Donbasa diplomatskim putem - kroz dijalog sa SAD. Jer bi za potpunu okupaciju Donbasa morao da žrtvuje od 300.000 do milion ljudi u zavisnosti od toga koliko godina bi planirali ovu operaciju. To je ogromna cijena čak i za Putina", rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, ako se potkopa jedinstvo Ukrajine, Putin će osmisliti novi "blickrig" kako bi veoma brzo okupirao Ukrajinu.

"Čak i ako se to ne dogodi, iskoristiće dalju pauzu da regrutuje više ljudi, obuči ih, izgradi vojno-industrijsku bazu i postigne ukidanje sankcija. Stoga, prekid vatre u formatu 'stojimo gdje stojimo' nije samo naša želja, već je i u interesu naših partnera", istakao je Zelenski.

"Putin je svjestan da ne može potpuno da okupira Ukrajinu".

"Samo ponekad dijeli poruke sa našim partnerima koje ne odgovaraju njegovim pravim mislima", rekao je predsjednik Ukrajine.

Zelenski je u četvrtak u intervjuu za Rai radio istakao da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke oblasti ne može da bude smatrano kompromisom, jer bi to u budućnosti dalo Rusiji mogućnost da okupira Harkov i Dnjepar.

