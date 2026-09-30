Lista 10 najopuštenijih evropskih gradova za odmor: Prvo mjesto će mnoge iznenaditi, a dva su nam u komšiluku

Zaboravite na izolovane plaže, nova studija otkriva da se pravi odmor bez stresa može naći u evropskim gradovima.

Izvor: YouTube/screenshot/Around The World 4K

Iako vam skrovite plaže i seoska odmarališta možda prvi padnu na pamet kada razmišljate o odmoru bez stresa, nova studija sugeriše da se mir i opuštanje mogu pronaći i u gradovima širom svijeta. Zapravo, prema rang-listi koju je objavio prodavac elektronskih cigareta "Vape and Go", glavni grad Estonije, Talin, predstavlja najopušteniju evropsku metropolu za putnike u 2026. godini, piše Travelandleisure.

Da bi utvrdila rang-listu, kompanija je analizirala 66 evropskih destinacija koristeći faktore kao što su prohodnost za pješake, zelene površine, nivo buke tokom dana i noći, zagađenje vazduha, stopa kriminala i bezbjednost. Svakom gradu je zatim dodijeljena ukupna ocjena od maksimalnih 100 bodova. Na kraju, estonska prijestonica je zauzela prvo mjesto sa 92,8 bodova, a tihe noći su joj obezbijedile prednost u odnosu na konkurenciju. Prema studiji, samo 0,84 odsto stanovnika izloženo je saobraćajnoj buci sa puteva i pruga tokom noći, što je najmanji udio među 10 najbolje rangiranih destinacija. Izloženost buci tokom dana takođe je bila relativno niska i iznosila je 10,2 odsto.

Imajući to u vidu, putnici ipak ne idu u Talin samo da bi uživali u tišini. Grad je poznat po izvanredno očuvanom srednjovjekovnom Starom gradu, koji se nalazi na Uneskovoj listi svjetske baštine, sa kaldrmisanim ulicama, istorijskim kulama, kafićima, muzejima i restoranima. Pored toga, njegov kompaktni centar olakšava lagano istraživanje, dok parkovi i obala nude mnoštvo mjesta za opuštanje.

Talin nije jedini estonski grad koji je ostvario odličan rezultat. Tartu, drugi po veličini grad u zemlji, zauzeo je treće mjesto sa ocjenom 86,6, djelimično zahvaljujući izuzetno niskoj izloženosti buci tokom dana i noći. Od milja poznat kao "Grad dobrih misli", Tartu je živopisan univerzitetski grad sa snažnom kulturnom scenom, koji putnicima nudi mnoštvo sadržaja, ali bez užurbanosti karakteristične za velike evropske prijestonice.

Smješten između dva estonska grada, Cirih je zauzeo drugo mjesto sa 88,1 bodom. Najveći švajcarski grad istakao se po prohodnosti za pješake, sa 22,14 kilometara pješačkih staza po kvadratnom kilometru, dok zelene površine pokrivaju skoro 28 odsto grada.

Među ostalim gradovima koji su se istakli na rang-listi je i Ljubljana (Slovenija), koja ima najveći udio zelenih površina od svih 66 analiziranih gradova, dok je Tampere (Finska) – samoproglašena svjetska prijestonica sauna, sa desetinama javnih sauna – zabilježio najčistiji vazduh. U međuvremenu, Hag u Holandiji dobio je najvišu ocjenu za bezbjednost u ovoj studiji.

Gledano u cjelini, prvih 10 mjesta uglavnom zauzimaju gradovi sjeverne i centralne Evrope, a na listi su se našli i gradovi iz Norveške, Litvanije, Hrvatske i Švajcarske.

U nastavku pogledajte kompletnu rang-listu: