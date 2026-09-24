Jedno od najljepših sela u Evropi: Dom je za zamak star 1.000 godina i životinje koje se dozivaju sa "pika-piki"

Selo Olimje u Sloveniji 2009. godine proglašeno je za najljepše u Evropi, a i danas je meta mnogih turista zbog svog zamka, fabrike čokolade i Jelenovog grebena.

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Seoski turizam u Sloveniji je već odavno sastavni dio turističke ponude. Ipak, jedno selo od svega oko 200 stanovnika, po imenu Olimje, posebno se istaklo, a 2009. godine zaslužilo je i nagradu najljepšeg sela Evrope.

Danas, mnogi ga posjećuju u okviru ture kroz Kozjanski park, jedno od najvećih i najstarijih zaštićenih područja u Sloveniji. Posebna atrakcija je i Jelenov greben, gdje se jeleni i košute smatraju domaćim životinjama.

Dvorac kao da je ostao u prošlosti

Jedna od najvećih atrakcija ovog sela svakako je i zamak za koji se vjeruje da je star više od 1.000 godina, s obzirom da prvi pisani podaci o njegovom postojanju datiraju još od 1015. godine. Tada je služio kao ljetnikovac grofova koji su ga izgradili. Kada je 1550. godine postao vlasništvo grofovske porodice Tatenbah, preuređen je u renesansnom stilu, u kojem se i danas nalazi.

Evo kako izgleda ovaj dvorac:

Vjeruje se i da je dvorac tada okružen kanalom sa vodom, kako bi predstavljao svojevrsnu odbranu od Turaka koji su se tada kretali ka Beču. Mada, istorija kaže da on na kraju i nije bio potreban, s obzirom da je selo bilo sakriveno dovoljno duboko u šumi, da ga Turci na kraju nisu ni našli.

Od 16. vijeka je manastir

Oko 1660. godine, dvorac je preuređen u samostan, i naseljavaju ga monasi Paulini iz mjesta nadomak Varaždina. Po useljenju, plan je nalagao da jedna prostorija bude preuređena i u apoteku, a jedna da bude namijenjena bolesnicima, s obzirom da su se oni još tada aktivno bavili drevnom medicinom. Osnovana apoteka važi za jednu od tri najstarije u Evropi, pored onih u Parizu i Dubrovniku.

Pogledajte kako izgleda apoteka iznutra:

Osim apoteke, monasi su vjerno održavali i vrt oko zamka, gdje su sadili ljekovito bilje za potrebe melema, čajeva, krema i ulja. I dan danas, ovaj vrt se održava sa svojih više od 200 vrsta biljaka i služi u iste svrhe.

Poznati su i po čokoladi

Čokoladnica u Olimju takođe se smatra nezaobilaznom stavkom pri obilascima ovog slovenačkog sela. Asortiman proizvoda svake godine postaje sve dublji i širi, a uprkos razvoju tehnologije, mnoge vrste čokolade i danas proizvode ručno. Na godišnjem nivou, samo ova jedna fabrika proizvodi i do 700 kilograma čokolade.

Fabriku čokolade vodi porodica Videtič, koja se ovom djelatnošću bavi još od prije početka Prvog svjetskog rata, kada su čokoladu počeli da proizvode najviše u Beču. Danas u njihovoj fabrici možete da vidite kako se proizvode razne čokoladne praline, pločice, bombonjere i table, a posjetiocima nude čak i mogućnost da sami naprave sopstvene čoko figurice.

Ipak, najviše je turista zbog Jelenovog grebena

Na kraju dana, uprkos svim drugim znamenitostima, turisti u Olimje dolaze najviše zbog druženja sa jelenima i košutama.

Nadaleko poznati restoran Jelenov greben nalazi se na mjestu gdje živi oko 300 ovih životinja, koje su i više nego umiljate i voljne da se maze sa svakim turistom koji im dođe u posjetu.

Pogledajte kako izgleda druženje sa jelenima u Olimju:

Ture sa vodičem koštaju svega 2 evra po osobi, a životinje možete da hranite kukuruzom, uz dozivanje rečima "pika-piki".

(MONDO)