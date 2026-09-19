Sve više se traže aranžmani za Maltu: Važi za državu tirkiznog mora, a detalj na vratima mnogi ne primjete

Mnogi na Malti, osim kristalno prozirne vode, ne primjete manje detalje koji krase njene gradove. Jedan od njih je i tradicija postavljanja ukrasnih kvaka na vrata.

Izvor: lkonya/Shutterstock

Ove godine, Malta važi za jednu od najtraženijih turističkih destinacija. Osim što je turistismatraju jednom od pristupačnijih ljetovališta, na meti je i zbog svoje specifične arhitekture i tirkizno plave boje mora.

Jedan od detalja koji mnogi primjete prilikom posjete Malti su i njihove prepoznatljive kvake za vrata koje ujedno služe i za kucanje, ali ne znaju da je priča iza njih i više nego nesvakidašnja.

Tradicija počinje u srednjem vijeku

Prema legendi, u srednjovekovnoj Malti posjetioci su grebali po vratima svojih domaćina kako bi im stavili do znanja da su stigli. Srećom, to se vremenom pretvorilo u kucanje, što je doprinijelo nastanku samih kucala za vrata.

Evo kako izgleda jedna od bogatije ukrašenih kvaka:

Ovi predmeti su ubrzo postali simbol bogatstva i društvenog statusa na ostrvu. Što je kvaka bila veća i sjajnija, to je porodica bila imućnija.

Svaka kuća je imala svoj dizajn

Tradicionalne kvake najčešće su izrađivane od mesinga, metala ili keramike i mogu da se pronađu u velikom broju različitih oblika i veličina.

U nastavku pogledajte neke od primjera malteških kvaka:

Malteško plemstvo često je ukrašavalo svoje kvake simbolima poput porodičnih grbova, dok je običan narod birao jednostavnije opcije. Jedan od najpopularnijih stilova bio je jednostavan gvozdeni prsten okačen o kružnu ploču ili kuglu.

Neki motivi su se češće ponavljali

Ruku Fatime često možete i sami da prepoznate kao jednu od najzastupljenijih inspiracija za dizajn malteške kvake. Za nju se smatra da potiče iz muslimanskih zemalja, a vjeruje se i da predstavlja zaštitu doma, pa da ukućane čuva od svakog zla.

Pogledajte ispod kako izgleda kvaka sa motivom Fatimine ruke:

Osim Fatime, inspirisani morem i pomorskom industrijom, ribe, delfini i morski konjići spadaju među neke od najpopularnijih motiva na Malti.

Religija je takođe imala veliki uticaj na izgled kvaka, pa tako na vratima nekih kuća nije rijetkost da vidite i đavole, za koje se vjeruje da tjeraju zle duhove, dok druga vrata krase anđelčići i druge religijske figure.

(MONDO)