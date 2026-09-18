Da li je moguće živjeti sa manje od 500 evra mjesečno, i to tako da se u taj iznos uračunaju kirija, hrana, računi i prevoz?

Izvor: Roaming Pictures / Alamy / Profimedia

Pitate se da li je danas, u vrijeme paprenih cijena, moguće preživjeti mjesec sa manje od 500 evra, i to tako da platite stan, račune, hranu i prevoz? Zvuči kao naučna fantastika, ali u nekim dijelovima svijeta to je i te kako realno.

Prema najnovijim podacima baze Livingcost sakupljenim u junu 2026. godine, postoji spisak zemalja u kojima vam za pristojan život ne treba pravo bogatstvo. Ipak, postoji i jedna "caka" – ovakav budžet podrazumijeva skromniji način života, lokalnu hranu i lokaciju strogo van luksuznih turističkih i poslovnih centara.

Evo 10 zemalja koje su idealne za "plitak džep". Primijetićete da je većina njih na moru i poznata po rajskim plažama.

1. Egipat

Apsolutni šampion niskih cijena. Za život u zemlji faraona mjesečno vam treba oko 390 dolara (oko 330 evra), a u to je uračunata i kirija. Za stan i komunalije izdvaja se svega 135 dolara, dok hrana košta oko 166. Naravno, Kairo je nešto skuplji (oko 483 dolara), ali zato u Gizi možete proći za samo 356 dolara.

2. Nepal

U podnožju Himalaja život je više nego povoljan. Ukupni mjesečni troškovi iznose oko 361 dolar. Kirija i računi koštaju nevjerovatnih 105 dolara, pa vam budžet od 500 evra ostavlja i sasvim solidan džeparac za prevoz (41 dolar) i hranu (173 dolara).

3. Indija

Zemlja ekstrema u kojoj se u prosjeku živi sa oko 409 dolara mjesečno. Stan i računi koštaju oko 167 dolara, a hrana 158. Ipak, zaboravite na Mumbaj i Bangalor ako ste "tanki" sa budžetom – tajna preživljavanja krije se isključivo u manjim gradovima.

Vidi opis Ovo je 10 zemalja gdje vam 500 evra pokriva kiriju, račune i hranu: Mnoge od njih imaju rajske plaže U Indiji broj stanovnika stalno raste. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: sladkozaponi/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arun sambhu mishra/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Sudarshan Jha/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: sharad pandey/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Radiokafka/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Privatna arhiva Br. slika: 6 6 / 6 AD

4. Pakistan

Ovdje su troškovi gotovo identični kao u Indiji – oko 401 dolar mjesečno. Kirija i komunalije odnijeće vam 151 dolar, dok za prevoz treba izdvojiti tek 55 dolara. Sa 500 evra u novčaniku, ovdje ste sasvim opušteni i imate prostora za dodatne troškove.

5. Bangladeš

Mjesečni troškovi jedne osobe u Bangladešu iznose oko 429 dolara. Kirija sa računima staje 132 dolara, dok je hrana najveći izdatak i iznosi oko 193 dolara. Ponovo, ključ je u izbjegavanju velikih gradskih centara.

6. Vijetnam

Iako je državni prosjek za Vijetnam oko 637 dolara, ova zemlja nudi skrivene dragulje za štedljive. U gradu Hue, na primjer, život košta svega oko 375 dolara (320 evra), od čega na kiriju ide tek 123 dolara. S druge strane, u mondenskom Da Nangu (oko 699 dolara), kao i u Hanoju, budžet od 500 evra vam ni izbliza neće biti dovoljan.

7. Madagaskar

Egzotika na budžetu! Prosječni troškovi na nivou države su oko 574 dolara, ali ako se smjestite u grad Toamasina, troškovi padaju na 511 dolara (oko 430 do 440 evra). Glavni grad Antananarivo je znatno skuplji, pa lokacija i ovdje igra presudnu ulogu.

8. Indonezija (Zaboravite Bali)

Indonezija je savršen primjer zašto je izbor grada sve. Dok će vas život na popularnom Baliju koštati preko 1.115 dolara mjesečno, gradovi poput Palembanga, Malanga i Bandar Lampunga nude život za nevjerovatnih 345 do 370 dolara, i to sa uključenom kirijom.

Vidi opis Ovo je 10 zemalja gdje vam 500 evra pokriva kiriju, račune i hranu: Mnoge od njih imaju rajske plaže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/Pav-Pro Photography Ltd Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Shutterstock/Artush Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Shutterstock/Robert Harding Video Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Shutterstock/Elen Marlen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Shutterstock/Elen Marlen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock/twabian Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock/Elen Marlen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock/Artush Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Shutterstock/Artush Br. slika: 9 9 / 9 AD

9. Šri Lanka

Iako je prosjek za cijelu Šri Lanku oko 563 dolara, život van prijestonice je i te kako jeftin. U mjestu Gampaha trebaće vam samo 381 dolar, dok Kendi iziskuje oko 418 dolara. Prijestonica Kolombo je rezervisana za one sa dubljim džepom (683 dolara).

10. Tunis

I za kraj – Sjeverna Afrika. Prosjek na nivou zemlje je 534 dolara, ali manji gradovi poput Bizertea i Gabesa spuštaju tu cifru na 391, odnosno 403 dolara. Glavni grad Tunis (633 dolara) moraćete da zaobiđete ako strogo pazite na svaki evro.