Skoro 36.000 letova dnevno: Uprkos krizi na Bliskom istoku, ovog ljeta zabilježen rekordan avio-saobraćaj u Evropi

Evropsko nebo ovog leta bilo je najprometnije u istoriji, sa prosječno 35.959 letova dnevno, uprkos ratu na Bliskom istoku. Dok je saobraćaj opao u pojedinim zemljama, destinacije poput Srbije, Grčke, Hrvatske, Crne Gore i Albanije zabilježile su rast broja letova.

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Sukob je doveo do velikog povećanja broja letova ka zemljama poput Albanije, Hrvatske, Kipra, Grčke, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije, jer se Evropljani odlučuju za destinacije za odmor bliže svom domu.

Evropsko nebo bilo je najprometnije u istoriji tokom glavne ljetne turističke sezone, od jula do avgusta 2026. godine, uprkos poremećajima izazvanim ratom na Bliskom istoku.

Prema podacima koje je objavio Eurocontrol, evropsko tijelo nadležno za bezbjednost vazdušnog saobraćaja, u Evropi je prosječno bilo 35.959 letova dnevno, što je povećanje od 2,4% u odnosu na 2025. godinu. Rekord je zabilježen u petak, 10. jula, kada je obavljeno 37.640 letova.

Uprkos povećanju saobraćaja širom kontinenta, 72,6% letova stiglo je na vrijeme, što je za 1,2 procentna poena više nego 2025. godine.

Francuska je i dalje imala najveći problem sa kašnjenjima izazvanim upravljanjem vazdušnim saobraćajem, a na nju je otpadalo čak 32% svih kašnjenja.

Iako je Eurocontrol naveo da je rat između SAD i Irana "uticao" na ovogodišnju turističku sezonu, sukob je takođe podstakao mnoge Evropljane da ljetuju unutar sopstvenog kontinenta, koji se u velikoj mjeri smatra bezbjednijim.

Koje turističke destinacije su najviše profitirale?

Izvještaj Eurocontrola, objavljen u petak, pokazao je da je sukob doveo do smanjenja avio-saobraćaja u Bugarskoj, Mađarskoj i Turskoj, ali do "velikog povećanja" broja letova ka zemljama poput Albanije, Hrvatske, Kipra, Grčke, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije, uz "kontinuirani rast u jugozapadnoj Evropi".

Rekordan broj putnika na grčkim aerodromima doveo je sistem kontrole vazdušnog saobraćaja u Grčkoj do krajnjih granica kapaciteta, naročito tokom vrhunca sezone.

Četrnaest zemalja ovog leta zabilježilo je najveći dnevni obim saobraćaja u istoriji kada je reč o dolascima i odlascima. Među njima su Albanija, Jermenija, Gruzija, Grčka, Irska, Italija, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Portugal, Srbija, Slovačka, Španija i Turska.

Rekordan obim saobraćaja zabilježilo je i nekoliko avio-kompanija i avio-grupa, među kojima su Egean, Er Srbija, Izi Džet, Džet2.com, Pegasus, Rojal Er Marok, Rajaner, Skaj Ekspres, SanExpres, Turkiš Erlajns i Vizer.

(EUpravozato)