Zlatno pravilo "5-4-3-2-1" za pakovanje: Sve će stati u mali kofer i bićete super obučeni na odmoru

Spakujte se pametno ove sezone – po principu "5-4-3-2-1" i uživajte u ljetu bez suvišnog tereta!

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Minimalističko pravilo "5-4-3-2-1" je osmislila poznata modna blogerka Ženeva Vanderzel.

Elemente ove formule možete lako da prilagodite broju dana koji ćete provesti na godišnjem odmoru.

Pakovanje će biti lako, a broj modnih kombinacija vrlo veliki.

Pakovanje za godišnji odmor za većinu nas je izvor ozbiljnog stresa, a rezultat je uvijek isti: teška torba koju jedva vučemo, vječita dilema „šta da obučem“ pored prepunog kofera i onaj najgori dio – raspakivanje gomile nenošenih stvari kada se vratimo kući.

Ako želite da ove godine konačno prekinete ovaj začarani krug i na odmor otputujete rasterećeni, sa samo jednim ručnim koferom, vrijeme je da savladate genijalnu metodu koja je zapalila internet. Riječ je o minimalističkom pravilu "5-4-3-2-1" koje je osmislila poznata modna blogerka Ženeva Vanderzel. Ova jednostavna formula rješava vječiti problem pakovanja tako što vam tačno diktira broj komada koje nosite, a mi vam otkrivamo kako da je primijenite i napravite bezbroj savršenih ljetnjih kombinacija.

Kako funkcioniše formula "5-4-3-2-1"?

Cilj ove metode je da u kofer spakujete tačno 15 osnovnih modnih elemenata (ne računajući donji veš i čarape) koji se savršeno slažu jedni sa drugima. Kada se pridržavate ove matematike, pakovanje izgleda ovako:

5 gornjih dijelova: Spakujte lagane majice, topove na bretele i obavezno jednu predimenzioniranu lanenu košulju koja može da posluži i kao ogrtač za plažu i kao šik sloj za veče.

Spakujte lagane majice, topove na bretele i obavezno jednu predimenzioniranu lanenu košulju koja može da posluži i kao ogrtač za plažu i kao šik sloj za veče. 4 donja dijela: Izaberite komade u kojima vam je udobno – na primjer, jedne lanene pantalone, teksas šorts, lepršavu suknju i lagane bermude.

Izaberite komade u kojima vam je udobno – na primjer, jedne lanene pantalone, teksas šorts, lepršavu suknju i lagane bermude. 3 haljine i 3 para obuće: Tri ljetnje haljine (ili kombinezona) biće vam sasvim dovoljne za večernje izlaske i večere. Što se tiče obuće, idealna kombinacija su jedne udobne ravne sandale, jedne japanke ili papuče za plažu i jedne lagane patike u kojima ćete putovati.

Tri ljetnje haljine (ili kombinezona) biće vam sasvim dovoljne za večernje izlaske i večere. Što se tiče obuće, idealna kombinacija su jedne udobne ravne sandale, jedne japanke ili papuče za plažu i jedne lagane patike u kojima ćete putovati. 2 kupaća kostima i 2 torbe: Dok se jedan kupaći suši, drugi je spreman za nošenje. Od torbi ponesite jednu veliku i prostranu za plažu, a drugu manju, preko ramena, za večernje šetnje i večeru.

Dok se jedan kupaći suši, drugi je spreman za nošenje. Od torbi ponesite jednu veliku i prostranu za plažu, a drugu manju, preko ramena, za večernje šetnje i večeru. 1 šešir, 1 naočare za sunce i 1 lagani ogrtač: Po jedan od ovih ključnih aksesoara biće sasvim dovoljan da upotpuni svaki vaš izgled i zaštiti vas od sunca i večernjeg povjetarca.

Da bi ova metoda zaista radila bez greške, ključno je da se pridržavate jedne palete boja. Ako birate neutralne tonove (poput bijele, bež, maslinaste ili mornarsko plave) sa jednim ili dva upečatljiva tona, moći ćete da kombinujete apsolutno svaki gornji dio sa svakim donjim dijelom. Tako od samo nekoliko komada garderobe dobijate više od desetak različitih autfita.

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Takođe, ako idete na duže putovanje, uvijek možete oprati nekoliko laganih majica na polovini odmora i ponovo ih obući. Najteže stvari – poput patika i lagane teksas jakne ili kardigana – obucite kad krećete na put kako biste uštedjeli dragocjeni prostor u malom koferu.

U galeriji pogledajte prelijepe bijele bluze.

Vidi opis Zlatno pravilo "5-4-3-2-1" za pakovanje: Sve će stati u mali kofer i bićete super obučeni na odmoru moderna bela bluza moderna bela bluza moderna bela bluza moderna bela bluza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ova jednostavna formula potpuno eliminiše zamor od donošenja odluka tokom odmora, oslobađa vas čekanja u redovima za predaju prtljaga na aerodromu i omogućava vam da se ujutru spremite za plažu za manje od pet minuta.

(Lepa i srećna/Mondo)