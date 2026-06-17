Kako da u mali kofer stane baš sve što vam treba za put: Ovako to rade profesionalci

Odlični trikovi kako da maksimalno iskoristite prostor u koferu.

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Svake godine pred ljetovanje osjećamo uzbuđenje zbog odmora, otkrivanja novih mesta, maštamo o uživanju na plaži, ali uz sve lijepo što ide uz putovanje, tu je i pakovanje, koje nnogima stvara veliki stres i opterećenje.

Ako putujete avionom ili autobusom, ograničeni ste brojem ili težinom torbi i kofera, dok je kod putovanja automobilom situacija malo opuštenija - može se ponijeti više stvari, ali ako ste porodica s djecom ili vas putuje više, prostor za prtljag opet postaje problem.

Zato na početku ljetnje sezone, Euronews donosi najbolje savjete za praktično pakovanje tako da vam u kofer stane mnogo više stvari.

Iskoristite prostor u obući

Čarape iskoristite da umotte kozmetiku, a zatim ih možete staviti u cipele i tako dobiti na prostoru, jer vam neće trebati neseser.

Koristite vakuumske kese za pakovanje

Ako ne možete da putujete sa malo stvari, vakuumske kese su spas. Ove kese značajno sabijaju odjeću, omogućavajući da u manji kofer spakujete mnogo više stvari.

Vakuum kese štede prostor za odlaganje

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Odjevne kombinacije

Pakujte se za višestruku upotrebu stvari, a ne za svaki mogući scenario. Jednostavan način je da napravite kombinacije koje funkcionišu i danju i uveče uz minimalne izmjene. Za većinu putovanja dovoljan je sistem 3-2-1, a to podrazumeva:

tri gornja dijela koja se mogu kombinovati slojevito,

dva donja dijela koja odgovaraju istoj obući,

jedan komad za preko ako zahladi.

Dodajte jedan elegantniji komad za večernje izlaske, poput ljepše bluze ili kompleta koji se i dalje slaže sa dnevnom obućom.

Pažljivo birajte materijale

Tkanine koje se brzo suše omogućavaju vam da nešto operete uveče, a već ujutru ponovo nosite, što smanjuje potrebu za dupliranjem garderobe.

Ručno pranje veša

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Mini bočice

Kupite putne bočice i napunite ih neophodnim kozmetičkim proizvodima, umjesto da nosite od kuće cijela pakovanja.

Rolajte odjeću

Svu odjeću osim farmerki i kaputa možete da urolate - tako ćete maksimalno iskoristiti prostor u koferu. Male praznine koje uvek negde ostanu popunite donjim vešom i čarapama. Šešir spakujte na prvi sloj odeće koji ste spakovali, pa potom oko njega stavljajteurolanu odjeću.

Višak obucite

Ako neki komad ne može da vam stane u torbu, stavite ga na sebe - obucite haljinu preko pantalona, vežite džemper oko struka...