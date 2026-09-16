Ovo su destinacije gdje putnici često doživljavaju neprijatnosti: Među njima je i država u komšiluku

Zbog kulturoloških razlika, turisti u pojedinim svjetskim destinacijama često doživljavaju neprijatnosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Putnik možda nije uvijek opušten ili se ne osjeća kao kod kuće, ali u ovim destinacijama osjećaj nepoželjnosti je posebno naglašen.

Stručnjaci ističu da ono što se često doživljava kao čista nepristojnost zapravo predstavlja kulturološke razlike – prije je riječ o sudaru kultura nego o namjernoj zlonamjernosti. Taj sudar se osjeća obostrano; anketa među evropskim turističkim stručnjacima pokazala je da mnogi stanovnici Starog kontinenta Amerikance smatraju "nepristojnim" i "umišljenim". Iako je nepristojnost relativan pojam, loše ponašanje je ljudska osobina, a generalizacije o nekoj zemlji su upravo to – samo generalizacije. Ipak, korisnici interneta i stručnjaci za putovanja izdvojili su svjetske destinacije u kojima su turisti doživjeli najviše neprijatnosti, piše nypost.com.

Pariz

Na nimalo iznenađujući način, Pariz zauzima prvo mjesto kada je riječ o neprijatnom ponašanju prema turistima.

"Parižani nemaju uvijek najprijateljski stav, uglavnom prema onima koji ne govore francuski", objasnila je za Dejli Mejl (Daily Mail) Džo Hejs, osnivačica sajta EtiquetteExpert.org. Ona dodaje da, iako mnogi Parižani govore i razumiju engleski, iz principa odbijaju da ga koriste.

Prema francuskim izvorima, veći dio bijesa prema američkim turistima u Parizu potiče od njihovog nepoznavanja jezika, uzdržanosti prema tradicionalnom francuskom pozdravu (poljupcu u obraz), zahtjevima za klimatizacijom, kao i odbojnosti prema iznutricama i drugim lokalnim specijalitetima. Međutim, Hejsova napominje da nepristojnost može biti i regionalnog karaktera, jer su se mjesta i ljudi izvan "Grada svjetlosti" pokazali kao topli, gostoljubivi i puni razumijvanja prema stegnutim i zbunjenim turistima.

Italija

Italija se našla na drugom mjestu ove neslavne liste.

"Iznenadilo me je koliko su mještani djelovali negostoljubivo. Mnoge interakcije su bile odsječne ili nestrpljive, a nekoliko ljudi je mojoj porodici upućivalo prijeke poglede bez ikakvog razloga, osim činjenice da smo Amerikanci. Bilo je razočaravajuće, pogotovo jer sam dosta putovao i nikada ranije nisam osjetio ovakvu tenziju", požalio se jedan korisnik Redita (Reddit).

"Imajte na umu da posjećujete neka od najturističkijih mjesta na cijelom svijetu, pa to može dovesti do određene doze zasićenosti lokalnog stanovništva", odgovorio mu je jedan korisnik. Zaista, nedavni viralni snimci pokazuju horde ljudi širom popularnih italijanskih destinacija kako izazivaju saobraćajne gužve, blokiraju ulice radi fotografisanja i ostavljaju mještane zarobljene u sopstvenim domovima. Zbog te "invazije" ljudi, Amerikanci uživaju donekle mješovitu reputaciju među Italijanima.

"Imućni Amerikanci koji odsjedaju u hotelima poput Four Seasons spadaju u moje najteže klijente", izjavio je jedan turistički vodič. "Oni su umišljeni, nepristojni, zahtjevni i natjeraće vas da ih čekate satima." S druge strane, drugi vodič je pohvalio američke turiste jer ostavljaju odličan bakšiš i cijene italijansku hranu, vino i kulturu.

Njemačka

Mnoge teme na Reditu posvećene su njemačkoj "nepristojnosti" prema turistima.

"Obične interakcije sa Nijemcima na info-pultovima, željezničkim stanicama i u prodavnicama uglavnom su propraćene potpunom nepristojnošću", naveo je jedan komentator, dodajući da su na njegove molbe za pomoć odgovarali prevrtanjem očiju i uputstvima na njemačkom, iako je naglasio da taj jezik ne govori.

Međutim, mnogi ovo ponašanje pripisuju njemačkoj odbojnosti prema praznim razgovorima (small talk), a ne mržnji prema turistima: "Nijemci uglavnom gledaju svoja posla i nisu pretjerano zainteresovani za neobavezno ćaskanje. To Amerikancima može djelovati grubo, ali tu nema ničeg ličnog."

Južna Koreja

Više putnika je prijavilo da u Južnoj Koreji mještani nerado pomažu strancima.

"Često sam se osjećao kao da se brecaju na mene, a na ulicama mi se činilo da ljudi samo grubo prolaze pored mene. Možda sam pogrešno tumačio govor tijela, ali imao sam osjećaj da su ljudi veoma oštri", izjavio je za Dejli Mejl turista Tomas Izak. Jedan korisnik Redita se nadovezao: "Osjećao sam se nepoželjno. Bilo je puno guranja u prevozu, a osoblje je bilo prilično nepristojno kada nismo bili sigurni u njihova pravila."

Ipak, mnogi su brzo stali u odbranu Korejaca. "Bio sam u Koreji 11 puta i gotovo nikada nisam naišao na nepristojne ljude", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da su se mještani trudili iz sve snage da mu pomognu.

Jedan stranac koji tamo živi već deceniju ponudio je drugačiji ugao: "Zavisi od toga ko ste, šta nosite i da li kršite njihove kulturne norme. Ne možete doći ovdje, ponašati se kao u svojoj zemlji i očekivati da će to svima biti u redu."

Njujork

Amerikanci, naravno, nisu imuni na nepristojnost, a prema istraživanjima, Njujorčani su tu na prvom mjestu. Studija portala Business Insider pokazala je da čak 34,3% ljudi smatra Njujorčane neprijateljski nastrojenim.

"Može li neko da mi objasni zašto su ljudi u Njujorku tako nesrećni i zli?", zapitala se jedna korisnica TikToka.

Komentari su ubrzo ponudili logična objašnjenja. "Ne mislim da smo nesrećni, samo nemamo vremena za sporo hodanje i neobavezno ćaskanje. Uvijek smo u žurbi", objasnio je jedan Njujorčanin. Drugi je dodao: "Bonton u Njujorku znači ne trošiti tuđe vrijeme i ne ugrožavati nečiji prostor. Efikasnost je važnija od ljubaznosti." Možda je najupečatljiviji komentar bio kratko podsjećanje: "Ovo nije Ohajo."

Crna Gora

Crna Gora sve više postaje evropski turistički hit, privlačeći preko 2,5 miliona posjetilaca godišnje. Međutim, neki od tih posjetilaca ostali su zatečeni ponašanjem mještana.

"Od trenutka kada sam ušao u Crnu Goru, bio sam šokiran koliko su ljudi nepristojni. Uz rijetke izuzetke, iskusio sam gotovo nula osnovne ljudske učtivosti. Ljudi bulje u vas, ismijavaju vas jer ste turista i čine da se osjećate kao da im smetate", podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik Redita.

"Hrana je dobra, pejzaži su prelijepi, ali vjerujem da mnogi ljudi ovdje jednostavno ne vole turiste", nadovezao se drugi.

Jedan umjereniji komentar ponudio je istorijsko objašnjenje za ovakav stav: "Jedan od centralnih izvora crnogorskog ponosa je duga tradicija otpora stranoj dominaciji. Kada razumijete tu istoriju, njihov stav prema strancima i autoritetima generalno postaje znatno smisleniji i lakši za razumijevanje."

(Mondo.rs)