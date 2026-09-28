Italija po mjeri cijele porodice: Zemlja u kojoj se živa istorija, more i najbolji sladoled spajaju u savršen odmor

Od pješčanih plaža i tirkiznog mora do drevnih gradova, jezera, planina i neodoljivog italijanskog sladoleda – Italija nudi gotovo sve što je potrebno za porodično putovanje. Evo zbog čega je odličan izbor za odmor sa djecom, bez obzira na njihov uzrast.

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Italija je jedna od onih destinacija koja gotovo bez greške može da zadovolji različite želje članova porodice. Dok roditelji mogu da uživaju u umjetnosti, istoriji, dobroj hrani i prelijepim pejzažima, djecu čekaju plaže, dvorci, drevne ruševine, vožnja čamcem, sladoled i čitav niz malih avantura.

Njena velika prednost je raznovrsnost. Na relativno malom prostoru smjenjuju se obala, jezera, planine, vinogradi, mala sela i gradovi koji izgledaju kao muzeji na otvorenom. Zato porodično putovanje kroz Italiju ne mora da bude samo klasičan odmor na moru, može da bude kombinacija istraživanja, zabave i upoznavanja drugačije kulture.

Zemlja u kojoj su djeca dobrodošla

Italijanski način života prirodno je okrenut porodici, pa su djeca uglavnom rado viđena u restoranima, kafićima, na trgovima i turističkim atrakcijama. To roditeljima olakšava putovanje, posebno kada su u pitanju mlađa djeca.

Sladoled

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Za njih Italija može biti mnogo više od obilaska znamenitosti. Trčanje po velikim trgovima, istraživanje starih uličica, gledanje gondola u Veneciji ili otkrivanje drevnih zidina lako se pretvaraju u doživljaje koje će dugo pamtiti.

A onda dolazi hrana, možda i najlakši način da se cijela porodica složi oko dnevnog plana. Pica, pasta i sladoled gotovo su nezaobilazni, dok roditelji mogu da istražuju regionalne specijalitete koji se razlikuju od jednog dijela zemlje do drugog.

Od jezera i Dolomita do Toskane

Na sjeveru Italije porodice mogu da biraju između odmora uz jezera, istraživanja gradova ili boravka u planinama. Jezero Komo pruža spoj prirode i elegantnih gradića, dok Dolomiti nude mogućnosti za šetnje, izlete i aktivnosti na otvorenom.

Venecija je priča za sebe. Vožnja vaporetom kroz kanale, uske uličice i mostovi mogu da budu zanimljivi i najmlađim putnicima, posebno ako se obilazak pretvori u malu potragu za skrivenim detaljima grada.

Venecija

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Toskana nudi sporiji ritam. Porodice mogu da odsjednu na seoskim imanjima, obiđu vinograde i maslinjake, nauče kako se prave tjestenine ili jednostavno provode vrijeme u prirodi. Istorijski gradovi poput Firence mogu da se istražuju kroz priče i sadržaje prilagođene djeci, umjesto klasičnog obilaska muzeja.

Rim je istorija koja izgleda kao avantura

Malo koji grad može djeci da približi istoriju na način na koji to čini Rim. Koloseum, Rimski forum, Panteon i ostaci antičkog grada nalaze se praktično usred savremenog života.

Umjesto da o Rimskom carstvu čitaju samo u knjigama, djeca mogu da šetaju prostorima kojima su prije skoro dvije hiljade godina prolazili rimski građani i vojnici.

Naravno, obilazak znamenitosti u Rimu teško je zamisliti bez pauze za gelato. Upravo takve male pauze često postanu jedan od najljepših dijelova porodičnog putovanja.

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Za one koji žele mirniji odmor

Ako je cilj da se izbjegnu najveće turističke gužve, odličan izbor mogu biti Ligurija i Pulja.

Ligurijska obala nudi slikovita primorska mjesta, male plaže i pejzaže koji izgledaju kao sa razglednice. Pulja, na jugu zemlje, privlači dugim obalama, kristalno čistim morem, tradicionalnim kućicama i opuštenijim načinom života.

Ovi krajevi posebno su pogodni za porodice koje žele da spoje kupanje i odmor sa povremenim izletima.

Italija je pogodna i za putovanje bez automobila

Još jedna velika prednost je dobra povezanost brojnih gradova željeznicom. To znači da porodice mogu da naprave zanimljivu rutu bez svakodnevnog pakovanja i dugih vožnji.

Na primjer, nekoliko dana u Rimu može se kombinovati sa Firencom i Venecijom, dok se gradski dio putovanja može produžiti odmorom na jezeru ili obali.

Upravo je ta fleksibilnost možda i najveća prednost Italije. Jedan dio porodice može da želi istoriju, drugi more, treći prirodu, a četvrti, sasvim jednostavno, dobru picu i sladoled.

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Zbog toga Italija nije samo destinacija za porodični odmor, već zemlja u kojoj gotovo svaka porodica može da napravi putovanje po sopstvenoj mjeri, od nekoliko dana na plaži do velike avanture kroz gradove, planine, sela i obalu.

Zašto Srbi posebno vole Italiju?

Italija je godinama među omiljenim destinacijama srpskih turista, a razlog nije samo blizina.

Do mnogih italijanskih gradova i ljetovališta može se relativno jednostavno stići automobilom, avionom ili autobusom, dok zajednički mediteranski mentalitet, opušten odnos prema životu i ljubav prema dobroj hrani dodatno stvaraju osjećaj bliskosti.

Srpska pravoslavna crkva u Trstu

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Mnoge porodice iz Srbije biraju Italiju i zato što na jednom putovanju mogu da spoje ljetovanje, obilazak gradova i šoping, a istovremeno da uživaju u kuhinji koja je djeci uglavnom veoma prijemčiva. Od Trsta i Venecije, preko jezera i Toskane, pa sve do Pulje i Sicilije, Italija je dovoljno raznovrsna da se u nju lako vraćate, svaki put možete otkriti neki novi dio zemlje.

Trst je za mnoge Srbe "naš grad"

Posebno mjesto u odnosu Srba prema Italiji ima Trst.

Za mnoge generacije iz Srbije, ovaj grad nije samo turistička destinacija, već mjesto koje nosi posebnu vrstu nostalgije i uspomena. Decenijama se odlazilo u Trst u šoping, po čuvenu italijansku garderobu i obuću, ali i na jednodnevne izlete i porodična putovanja. Zbog blizine, jezika koji se često čuje sa ulica i poznatog mediteranskog ambijenta, Trst mnogima i danas djeluje gotovo kao "naš grad preko granice". Danas se u njega ide zbog kafe na obali, šetnje Tršćanskim zalivom, istorijskih trgova i italijanske atmosfere, ali i zbog onog posebnog osjećaja da se vraćamo na mjesto koje je obilježilo djetinjstvo i putovanja generacija.

(M.A./EUpravo zato)