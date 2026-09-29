Nikada ne kupujte crne i skupe kofere, aviokompanija otkrila zašto: Ovo je najveća zamka na aerodromu

Avio-kompanija Rajan Er upozorava putnike da izbjegavaju tamne kofere zbog velikog rizika od zamjene prtljaga, ali i previše drečave nijanse koje lako privlače lopove.

Izvor: Bradley Caslin/Shutterstock/MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Avio-kompanija Rajan Er savjetuje putnike da izbjegavaju crne, sive i teget kofere kako bi smanjili rizik od neprijatnih situacija u kojima se prtljag pomiješa na aerodromima. Prema informacijama koje je objavila platforma AOL, ovo su najčešće boje, što značajno povećava rizik da neko greškom uzme tuđi prtljag sa trake za preuzimanje prtljaga nakon slijetanja, piše Novinite.

Kada biraju svoj prtljag, većina ljudi stavlja akcenat na izdržljivost i veličinu, a obraća manje pažnje na boju.

Međutim, nakon napornog leta, žurba i umor mogu lako dovesti do nepažnje. Ako se na traci za prtljag pojave desetine tamnih, gotovo identičnih kofera, rizik od zabune je veoma veliki.

Situacija može biti utoliko neprijatnija u slučaju lou kost letova, gdje se predati prtljag dodatno plaća, a njegov gubitak ili slučajno preuzimanje može izazvati kako finansijske gubitke, tako i brojne lične neprijatnosti.

Kako možete lakše prepoznati svoj prtljag

Stručnjaci ne preporučuju nužno kupovinu kofera jarko roze ili neon boje. Veoma uočljiv prtljag, posebno ako pripada poznatom i skupom brendu, može privući neželjenu pažnju lopova.

Jednostavno rješenje je dodavanje personalizovanog elementa na klasičan kofer tamne boje. Obojena traka, neobična naljepnica ili jarko obojeni dodatak zakačen za ručku mogu biti dovoljni. Ovo omogućava brzu identifikaciju prtljaga od strane vlasnika i može obeshrabriti i eventualne pokušaje krađe, jer ga čine lakšim za prepoznavanje.

TV voditeljka i stručnjak za putovanja Samantha Braun nudi još jedan savjet za bezbjednost prtljaga.

"Stavite uređaj za praćenje u unutrašnjost kofera, tako da uvijek znate gdje se nalazi", ističe ona.

Iako su prenosive eksterne baterije strogo zabranjene u predatom prtljagu, mali uređaji za praćenje su dozvoljeni od strane vazduhoplovnih vlasti.

Kao dodatnu mjeru zaštite, stručnjaci preporučuju ubacivanje jednostavnog papira u unutrašnjost kofera na kome će biti ispisani broj telefona i e-mail adresa vlasnika. Papirne ili plastične etikete zakačene spolja mogu se lako otkačiti tokom transporta, ali papir u unutrašnjosti može pomoći pri vraćanju prtljaga u slučaju zabune.

Stručnjaci za turizam takođe savjetuju putnike da pripreme potrebne aplikacije na telefonu još prije polaska. Preuzimanje mapa koje se mogu koristiti offline, aplikacija za prevođenje i onih za praćenje letova može pružiti više sigurnosti po dolasku u zemlju u kojoj mobilna veza nije dostupna ili nije stabilna.

(Mondo.rs)