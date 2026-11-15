Islamska zajednica u BiH dobila novog poglavara: Grabus zvanično preuzeo dužnost reisul-uleme

Nedžad ef. Grabus svečano je preuzeo dužnost reisul-uleme Islamske zajednice u BiH.

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U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu danas je uz prisustvo brojnih zvanica održana ceremonija kojom je Nedžad ef. Grabus i zvanično preuzeo dužnost reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Svečanim uručenjem menšure i polaganjem zakletve Grabus je preuzeo dužnost poglavara i najvišeg vjerskog autoriteta Islamske zajednice.

Nakon svečanosti u džamiji, u poslijepodnevnim satima biće upriličen prijem za predstavnike drugih vjerskih zajednica, diplomatskog kora te ličnosti iz javnog i društvenog života u našoj zemlji.

Prof. dr. Nedžad-ef. Grabus, koji je u vrijeme izbora obavljao dužnost sarajevskog muftije, izabran je za reisul-ulemu 10. oktobra 2026. godine, za mandatni period od 2026. do 2033. godine.

Grabus je rođen 1968. godine. Gazi Husrev-begovu medresu je završio 1987. godine. Akademsko obrazovanje stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je diplomirao 1994., magistrirao 2001., a doktorirao 2008. godine. Od 1995. do 1999. godine položio je i sve ispite na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za filozofiju.

Radio je u Vjersko-prosvjetnoj službi Rijaseta Islamske zajednice i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je 2021. izabran u zvanje redovnog profesora. Predavao je i na Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani te bio gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču.

Od 2006. do 2021. godine obavljao je dužnost ljubljanskog muftije i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, a od 15. septembra 2021. godine muftije sarajevskog. Vodio je projekt izgradnje Muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, od izbora lokacije i kupovine zemljišta do završetka izgradnje i početka upotrebe džamije 7. februara 2020. godine. Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor odlikovao ga je Srebrnim redom za razvoj međureligijskog i međukulturnog dijaloga u Sloveniji.