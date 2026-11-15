Tramp se povukao iz javnosti, njegovi saradnici na tajnim lokacijama: Uzbuna u Americi zbog prijetnje Irana

Zbog pretnje Irana da će navodno izvršitit atentat na Donalda Trampa, svi važni američki zvaničnici su prebačeni na tajne lokacije i pojačane su njihove mjere bezbjednosti.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Nakon vijesti da Iran navodno planira da izvrši atentat na američkog predsjednika Donalda Trampa, američka vlada trenutno procjenjuje ozbiljnost prijetnje Irana dok su u međuvremenu neki članovi kabineta premješteni na tajne i obezbijeđene lokacije, piše izraelski sajt "Israel Hayom". Među njima su državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset, a Tarmp je zbog ove prijetnje Irana navodno već smanjio pojavljivanja u javnosti.

Izraelska obavještajna služba MOSAD dostavila je podatke Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA) o navodnim planovima Irana da izvrši atentat na Trampa. Prema tim informacijama, pored Trampa su meta i pojedini članovi kabineta, odnosno njegovi najbliži saradnici.

Navodno je Iran planirao da izvede napad dronovima sa natovarenim eksplozivom. Navodno je Tramp zbog ovih prijetnji promijenio politiku i narativ prema Iranu u posljednje vrijeme. Pojačane su mjere bezbjednosti i Trampa i njegovih najbližih saradnika dok se ne ispita vjerodostojnost prijetnji.

Pomenuti izraelski list navodi da su u Vašingtonu primijećene dodatne mjere obezbjeđenja u okolini ključnih državnih objekata. Primijećeni su helikopteri Prve helikopterske eskadrile Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država koje se inače koriste za hitnu evakuaciju visokih državnih zvaničnika.