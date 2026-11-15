Odlazak Džensena Huanga sa čela Nvidije srušio je akcije kompanije za skoro 13 odsto i izazvao pobunu zaposlenih i investitora, a Ilon Mask upozorava na gubitak ključnih poslova.

Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa/Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Odlazak Džensena Huanga sa čela tehnološkog giganta izazvao je nezadovoljstvo zaposlenih, investitora i poznatih tehnoloških lidera. Ilon Mask upozorava da bi Nvidia mogla da izgubi ključne poslovne dogovore, dok akcije kompanije bilježe snažan pad.

Nvidia se suočava sa ozbiljnom krizom nakon odlaska Džensena Huanga sa mjesta izvršnog direktora, a nezadovoljstvo odlukom upravnog odbora kompanije širi se među zaposlenima, investitorima i predstavnicima tehnološke industrije.

Vidi opis Nvidia tone na berzi nakon skandala: Mask upozorava na ozbiljne posljedice i gubitak ključnih poslova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube / Yahoo Finance / Dairdre Bosa Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube / NVIDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube / Nimrod Kamer Br. slika: 5 5 / 5

Onlajn peticija "Stand with Jensen", kojom se traži njegov povratak na čelo kompanije, prikupila je više od 115.000 potpisa do subote, 14. novembra, prema pisanju TechCruncha. Među potpisnicima su Ilon Mask, direktor Tesle i SpaceX-a, kao i rukovodioci drugih tehnoloških kompanija.

Potpisnici zahtijevaju da upravni odbor Nvidije vrati Huanga na čelo kompanije dok nezavisna istraga ne utvrdi sve činjenice, ali i da javnosti pruži više informacija o razlozima njegovog odlaska.

Mask upozorava da Nvidia može izgubiti važne poslovne dogovore

Ilon Mask upozorio je da bi Nvidia nakon Huangovog odlaska mogla da izgubi "kritične" poslovne dogovore. Prema njegovoj ocjeni, Huang je izuzetno dobro upravljao lancem snabdijevanja, a mnogi važni poslovni aranžmani kompanije zasnivali su se na ličnom povjerenju u njega, a ne isključivo na formalnim ugovorima.

Mask je poručio da bi kompanija mogla da se suoči sa ozbiljnim posljedicama ukoliko izgubi odnose koje je njen osnivač godinama gradio.

Nezadovoljstvo nije ograničeno samo na javnost. Prema pisanju Wired-a, interna objava zaposlenih u kojoj se traži da upravni odbor uzme u obzir njihovo mišljenje prikupila je više od 1.600 komentara. Veliki broj zaposlenih izrazio je podršku Huangu i zatražio da mu se omogući povratak.

Huang obmanuo vodeće ljude kompanije

Dodatnu neizvjesnost izazvali su navodi o odnosu Džensena Huanga sa kineskom poslovnom ženom Alis Huang. Reuters je 13. novembra objavio da je Huang, prema izvorima upoznatim sa slučajem i internim prepiskama koje je agencija pregledala, obmanuo više rukovodilaca Nvidije, uključujući glavnog pravnog savetnika Tima Tetera i direktorku marketinga Alison Vagonfeld, u vezi sa prirodom njihovog odnosa.

Prema tim navodima, Huang je njihove susrete predstavljao kao uobičajene poslovne kontakte sa klijentima. Upravni odbor Nvidije angažovao je advokatsku kancelariju Wachtell, Lipton, Rosen & Katz da sprovede nezavisnu istragu.

Američke vlasti sumnjaju da je Alis Huang povezana sa kineskom obavještajnom službom, ali Reuters navodi da nije nezavisno potvrdio da je ona radila u ime kineske vlade. Peking je negirao da je ona špijun.

Akcije Nvidije izgubile gotovo 13 odsto za nedjelju dana

Kriza u rukovodstvu kompanije odrazila se i na tržište kapitala. Akcije Nvidije izgubile su približno 13 odsto vrijednosti tokom nedjelje od 9. do 13. novembra, što predstavlja najlošiji nedjeljni rezultat kompanije od aprila 2025. godine. U petak, 13. novembra, akcije su zaključene na 162,85 dolara.

Investitori strahuju da bi odlazak osnivača mogao da naruši odnose sa poslovnim partnerima i utiče na poslovanje kompanije, koja ima ključnu ulogu na globalnom tržištu čipova za vještačku inteligenciju.

Nvidia je 12. novembra zvanično objavila da je Huang podnio ostavku na funkcije izvršnog direktora, predsjednika kompanije i člana upravnog odbora.

Finansijska direktorka Kolet Kres imenovana je za privremenu izvršnu direktorku, dok upravni odbor traži trajnog nasljednika.Kompanija je najavila da će rezultate poslovanja za treći kvartal fiskalne 2027. godine objaviti 17. novembra.

Iako peticija za Huangov povratak raste, za sada nema potvrde da je upravni odbor promijenio odluku o njegovom odlasku.

Kriza Nvidije mogla bi da uzdrma cijelo tehnološko tržište

Kriza u Nvidiji može da izazove dodatnu nestabilnost na tehnološkom tržištu, jer je riječ o jednoj od najvažnijih kompanija za razvoj vještačke inteligencije i proizvođaču čipova od kojih zavise najveće svjetske tehnološke firme. Pad njenih akcija može da povuče naniže i druge tehnološke kompanije, ali i da pojača oprez investitora prema ulaganjima u AI sektor.

Najveći rizik nije samo odlazak Džensena Huanga, već mogućnost da se naruše poslovni odnosi, uspori donošenje odluka i poljulja povjerenje u dalji rast kompanije.

Ipak, kratkoročni pad akcija ne znači automatski da je ugroženo poslovanje Nvidije ili da će doći do sloma tržišta vještačke inteligencije.

(Kamatica/MONDO)