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Stiže nova kiša: Evo gdje se sutra očekuju najjače padavine

Stiže nova kiša: Evo gdje se sutra očekuju najjače padavine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH sutra, 16. novembra, oblačno sa kišom, povremeno i jačim padavinama. Najviše kiše očekuje se u Hercegovini i na zapadu zemlje.

Kiša u Banjaluci Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH sutra se očekuje oblačno sa kišom, a povremeno će biti i jačih padavina.

Ujutro će biti oblačno, a na jugu i zapadu povremena kiša koja će postepeno zahvatiti većinu predjela.

Najviše padavina očekuje se u Hercegovini i na krajnjem zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do osam, a maksimalna od 10 na zapadu do 16 stepeni Celzijusovih na istoku.

Uveče i naredne noći padavine će prestati.

Jače naoblačenje sa juga od sredine dana danas je uslovilo kišu, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica jedan stepen, Sokolac, Prijedor, Bihać i Sanski Most dva, Novi Grad tri, Ribnik, Jajce i Livno četiri, Mrkonjić Grad, Bugojno i Zenica pet, Banjaluka, Doboj i Sarajevo šest, Čemerno, Višegrad, Foča i Gradačac sedam, Gacko, Ivan sedlo i Tuzla osam, Bijeljina i Srebrenica devet, Mostar 10, Bileća 11, Trebinje 13, a Neum 14 stepeni Celzijusovih.

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