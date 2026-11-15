Otklonjen kvar na granici sa Hrvatskom: Formirane ogromne kolone

Otklonjen je kvar na hrvatskim graničnim prelazima, ali su na izlazu iz BiH formirane duge kolone vozila. Najveće gužve su u Gradišci, Izačiću i Orašju.

Izvor: Screenshot/HAK

Kvar na sistemu hrvatskih graničnih prelaza, zbog kojeg je jutros bio onemogućen prelazak granice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, otklonjen je. Međutim, nakon ponovnog uspostavljanja saobraćaja na više graničnih prelaza formirane su duge kolone vozila.

Prema informacijama BIHAMK-a, najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje.

Snimci nadzornih kamera BIHAMK-a pokazivali su dugu kolonu automobila u dvije saobraćajne trake na graničnom prelazu Izačić.

Na prelazu Orašje vozila su čekala u jednoj traci, dok se pored njih nalazila kolona teretnih vozila. Znatne gužve zabilježene su i na graničnom prelazu Gradiška, gdje su kamere takođe pokazivale kolone automobila.

Zastoji su zabilježeni i na hrvatskoj strani granice.

Prema snimcima kamera Hrvatskog auto-kluba (HAK) automobili, kombiji i autobusi čekali su u nekoliko traka na graničnim prelazima Slavonski Brod i Gornji Varoš, nasuprot Brodu i Gradišci.

Kolone vozila primijećene su i na prelazima Stara Gradiška i Svilaj.

Jutros bio potpuno onemogućen prelazak granice

Podsjećamo, jutros je zbog pada sistema na hrvatskim graničnim prelazima bio onemogućen prelazak granice između BiH i Hrvatske.

Auto-moto savez Republike Srpske ranije je saopštio da nadležne službe rade na otklanjanju tehničkog kvara.

Iako je sistem ponovo uspostavljen, posljedice jutrošnjeg zastoja i dalje se osjećaju na graničnim prelazima, gdje vozači čekaju u dugim kolonama.

Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju na granici.