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Njemačka ne ukida rampe: Kontrole na devet kopnenih granica ostaju na snazi do sredine marta 2027.

Njemačka ne ukida rampe: Kontrole na devet kopnenih granica ostaju na snazi do sredine marta 2027.

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Berlin je odlučio da zadrži pojačane kontrole na granicama još šest mjeseci, uprkos kritikama susjednih zemalja i upozorenjima Evropske komisije da bi mjere mogle da ugroze slobodu kretanja u Šengenu.

Njemačka ignoriše apel Brisela i produžava kontrole na granicama Izvor: Emiel Muijderman / AFP / Profimedia

Njemačka je zvanično obavijestila Evropsku komisiju da produžava privremene kontrole na svim svojim kopnenim granicama, uključujući i granicu sa Holandijom, za dodatnih šest mjeseci. Trenutna faza kontrola, koja je trebalo da bude okončana 15. septembra 2026. godine, sada će ostati na snazi do sredine marta 2027. godine, prenosi NOS.

Kontrole se sprovode na svih devet njemačkih kopnenih granica: prema Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, Francuskoj, Danskoj, Poljskoj, Češkoj, Austriji i Švajcarskoj. Iako granice nisu zatvorene, njemačka savezna policija sprovodi stacionarne i mobilne kontrole, zaustavlja vozila i provjerava dokumenta putnika.

Odluka je izazvala velike kritike, posebno u regionima uz njemačko-holandsku granicu. Stacionarni kontrolni punktovi doveli su do stalnih saobraćajnih gužvi na važnim teretnim i tranzitnim pravcima.

Opštine sa holandske strane granice navode da su ove kolone dovele do nekoliko ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Samo na holandskoj strani granice, najmanje četiri osobe su poginule, a više od deset je povrijeđeno u incidentima koji su direktno povezani sa kolonama nastalim zbog kontrola.

Pogranični gradovi i lokalni zvaničnici oštro su protestovali zbog nastavka kontrola. Gradonačelnik Deportihema zatražio je njihovo hitno ukidanje, dok je gradonačelnik Najmegena situaciju u saobraćaju na granici opisao kao "potpuni haos".

Produženje kontrola direktno dovodi u pitanje principe jedinstvenog tržišta Evropske unije. Prema Šengenskom sporazumu, kontrole na unutrašnjim granicama trebalo bi da budu krajnja mjera i dozvoljene su samo u slučaju "ozbiljne prijetnje javnom redu ili unutrašnjoj bezbjednosti".

Evropska komisija je nedavno pozvala više država članica, među kojima su Njemačka i Francuska, da postepeno ukinu privremene kontrole na granicama. Brisel smatra da su nasumične kontrole i napredni sistemi za upravljanje podacima, poput sistema ulaska/izlaska (EES), dovoljni za upravljanje bezbjednosnim rizicima bez ugrožavanja slobode kretanja.

Uprkos pritisku Evropske komisije, Berlin je odlučio da prioritet da svojoj politici unutrašnje bezbjednosti.

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Tagovi

Njemačka granica granice šengen

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