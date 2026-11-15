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Pao sistem! Onemogućen prelazak granice između BiH i Hrvatske

Pao sistem! Onemogućen prelazak granice između BiH i Hrvatske

Autor Haris Krhalić
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Zbog pada sistema na hrvatskim graničnim prelazima onemogućen je prelazak granice između BiH i Hrvatske.

granica Izvor: Screenshot/HAK

Prelazak granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske trenutno je onemogućen zbog pada sistema na hrvatskim graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS).

Prema informacijama AMS-a RS, nadležne službe rade na otklanjanju tehničkog kvara, ali za sada nije poznato kada bi granični prelazi mogli ponovo normalno funkcionisati.

Iz AMS-a RS navode da zbog tehničkih poteškoća trenutno nije dostupan ni prenos sa kamera koje prikazuju stanje saobraćaja na graničnim prelazima.

To znači da vozači koji planiraju putovanje ne mogu putem zvanične internet stranice AMS-a RS provjeriti kakva je situacija na granici, odnosno da li su formirane kolone vozila.

Umjesto snimaka sa nadzornih kamera, na stranici se trenutno prikazuje logotip Auto-moto saveza Republike Srpske.

Nadležne službe rade na uspostavljanju sistema, a iz AMS-a RS za sada nisu saopštili koliko bi prekid mogao trajati.

Vozačima koji planiraju putovanje između BiH i Hrvatske preporučuje se da prije polaska provjere najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima.

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Tagovi

granice Hrvatska BiH

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