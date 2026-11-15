Iran udario dronovima na američke baze u Bahreinu: Novi haos u Persijskom zalivu, pritisak na Trampa raste

Iran je izveo napade dronovima na američke vojne baze u Bahreinu, čime je dodatno pojačao pritisak na Vašington u jeku tenzija u Persijskom zalivu.

Izvor: X/MenchOsint

Iran i njegovi saveznici u nedjelju su pojačali pritisak na SAD i savezničke zalivske zemlje na dva fronta: antihutističke snage povukle su se sa obale Crvenog mora, dok je Iran izveo napade bespilotnim letjelicama na američke vojne baze u Bahreinu.

Saudijska vojna kampanja protiv Huta u Jemenu pretrpela je veliki neuspjeh nakon što su se jemenske snage koje podržava Rijad, a koje se bore na strani međunarodno priznate vlade, povukle sa područja oko moreuza Bab el-Mandeb kako bi ojačale odbranu Adena, privremenog sjedišta vlade na jugu zemlje.

Iranski napadi

Ta objava ukazuje na očigledan završetak šestonedjeljne vladine kontraofanzive čiji je cilj bio da se Huti potisnu sa ušća Crvenog mora i da se obezbijedi važna naftna pomorska ruta.

U međuvremenu, iranski napadi na Bahrein, sjedište Pete flote američke mornarice u Persijskom zalivu, vjerovatno će dodatno pojačati pritisak na američkog predsjednika Donalda Trampa da riješi rat koji je započeo prije devet mjeseci.

Images of IRGC attack on the radar site of a U.S. air defense system at the Riffa helicopter base in Bahrain, carried out with six Shahed-136 kamikaze drones. https://t.co/2IZRZdwW9w — MenchOsint (@MenchOsint)November 15, 2026

Tramp je proteklih dana rekao da bi mogao da se uzdrži od napada na Iran ukoliko se SAD ne suoče sa novim provokacijama ni iz Teherana ni od Huta u Jemenu, iako će zadržati američku pomorsku blokadu Irana, izvijestio je Rojters u subotu.

Otkako je nepopularni rat doprinio porazu republikanaca na međuizborima za Kongres, Tramp je počeo da umanjuje značaj postizanja diplomatskog rješenja. Ratni sukob između SAD i Irana smirio se nakon rane faze, ali zbog toga što je diplomatija u zastoju, izgledi za trenutno razrješenje bilo šireg sukoba bilo rata u Jemenu su mali.

Napredak Huta

Povlačenje jemenskih vladinih snaga sa područja Bab el-Mandeba, preduzeto radi jačanja odbrane Adena, moglo bi Hutima da otvori prostor za dalje napredovanje prema tom gradu, koji je sjedište međunarodno priznate vlade otkako su je prije više od deset godina proterali iz glavnog grada Sane, ističe Rojters.

"Južne oružane snage najavile su sprovođenje operacije preraspoređivanja sa aerodroma Dubab i iz područja Bab el-Mandeba, zapadno od pokrajine Taiz. Ovaj korak je preduzet kako bi se prioritetno zaštitio glavni grad Aden i susjedne pokrajine, kao i ojačale prve linije fronta i suzbile postojeće prijetnje", saopštile su vladine snage, prenosi Index.

Huti su u septembru zauzeli obalu Crvenog mora i moreuz Bab el-Mandeb. Ofanzivom saudijske vojne kampanje prošlog mjeseca zauzete su ključne pozicije oko moreuza, ali Huti nisu u potpunosti protjerani sa tog područja.

Huti su odgovorili pojačanim napadima dronovima i raketama na Saudijsku Arabiju, napadima na veće aerodrome, kao i napadima na energetska postrojenja, što je dovelo do skoka cijena na svetskim tržištima nafte.