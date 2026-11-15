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Tanja Vukomanović na čelu Kluba poslanika PSS-a, Milanovića predlažu za potpredsjednika NSRS

Tanja Vukomanović na čelu Kluba poslanika PSS-a, Milanovića predlažu za potpredsjednika NSRS

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Pokret Sigurna Srpska predložiće Dragana Milanovića za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, a za šefa poslaničkog kluba imenovana je Tanja Vukomanović.

Tanja Vukomanović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tanja Vukomanović biće šef Kluba poslanika Pokreta Sigurna Srpska (PSS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dok će njen zamjenik biti Slaviša Marković. Istovremeno, predsjednik PSS-a Draško Stanivuković najavio je da će ova politička organizacija predložiti Dragana Milanovića za potpredsjednika parlamenta Srpske.

Stanivuković smatra da to mjesto pripada PSS-u, jer je, kako tvrdi, prema izbornim rezultatima riječ o drugoj političkoj opciji po snazi u Republici Srpskoj.

"Naš prijedlog, po onome što kaže Poslovnik, jeste da potpredsjednik NSRS dolazi iz reda najsnažnije opozicione stranke. Mi smo kao Pokret tako pozicionirani. Naš prijedlog je ozbiljan čovjek, Dragan Milanović. Ta vrsta podrške u Pokretu je danas jednoglasna", rekao je Stanivuković.

On je podsjetio da je mjesto potpredsjednika Narodne skupštine ranije bilo rezervisano za SDS, ali smatra da je PSS političkim djelovanjem i izbornim rezultatima zaslužio tu poziciju.

"Znamo da je to mjesto bilo rezervisano za SDS, ali mi smo to zaslužili našom borbom. Vjerujem da će ta volja biti poštovana od svih poslanika i da se Poslovnik neće kršiti. Dragan Milanović je ozbiljan čovjek i pozivam sve da ga podrže", poručio je Stanivuković.

Govoreći o novom rukovodstvu poslaničkog kluba, izrazio je uvjerenje da će Tanja Vukomanović i Slaviša Marković dobro obavljati svoje funkcije.

"Siguran sam da će ovo rukovodstvo Kluba, koje se ogleda u Tanji Vukomanović i Slaviši Markoviću, funkcionisati na najbolji mogući način", rekao je Stanivuković.

(atv/MONDO)

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