Stanivuković o Dodikovim najavama: "Od tenkiste, preko daška svježeg vjetra do studenta"

Draško Stanivuković kritikovao je Dodikove najave borbe protiv kriminala, kladionica i spornih koncesija, tvrdeći da je SNSD odgovoran za probleme koje sada želi riješiti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oštro je kritikovao najave lidera SNSD-a Milorada Dodika o borbi protiv kriminala, spornih koncesija, nepravilnosti u organizovanju školskih ekskurzija i rada kladionica, tvrdeći da upravo aktuelna vlast snosi odgovornost za probleme koje sada najavljuje da će rješavati.

Na konferenciji za novinare održanoj danas, 13. novembra, Stanivuković je ocijenio da Dodik pokušava da se predstavi kao neko ko tek dolazi na vlast, iako je, kako je naveo, decenijama jedan od ključnih ljudi u političkom životu Republike Srpske.

„Sve što su uzgojili u 20 godina, sve što su gradili, oni danas ruše sami sebe. Najteže je u životu boriti se protiv samog sebe“, poručio je Stanivuković.

„Da li je Palata predsjednika postala palata SNSD-a?“

Stanivuković je otvorio i pitanje korišćenja institucije predsjednika Republike Srpske, optužujući Dodika da iz Palate predsjednika nastavlja da donosi političke odluke i najavljuje mjere, iako nastupa kao predsjednik SNSD-a.

„Izbori su završeni, imali smo dva izborna ciklusa u posljednjih godinu dana i birali smo dva predsjednika, a danas ne vidimo nijednog. Ni Karana, ni Minića apsolutno nigdje“, rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, u javnosti se umjesto izabranih i imenovanih funkcionera pojavljuje lider SNSD-a, koji najavljuje povećanja, smanjenja i različite mjere.

„Imamo predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je ušao u Palatu, najavljuje povećanja, smanjenja, mjere. Ljude koje je narod birao ne vidimo. Da li je Palata predsjednika postala palata SNSD-a?“, upitao je Stanivuković.

On je ocijenio da se u toj instituciji donose isključivo stranačke odluke, zbog čega smatra da je riječ o njenoj uzurpaciji.

"Dodik je sada student i revolucionar"

Komentarišući Dodikove najave obračuna sa nepravilnostima u različitim oblastima, Stanivuković je ironično govorio o njegovim političkim promjenama tokom godina.

Uporedio ih je sa novim verzijama mobilnih telefona, navodeći da je Dodik sada dostigao svoju „Pro Max verziju“.

„Imali smo njega poznatog kao tenkistu, došao je na tenku. Potom je postao dašak svježeg vjetra, pa referendum-Dodik. Danas je Dodik student“, rekao je Stanivuković.

Prema njegovoj ocjeni, Dodik se sada ponaša kao da je tek preuzeo vlast i počinje borbu protiv problema koji su nastajali tokom prethodnih decenija.

„Čovjek izgleda da je danas, kao student, kao mlad čovjek, pomislio da je tek sada izabran, da je ovo prvi dan njegove vladavine, a ne 20 ili 30 godina“, naveo je Stanivuković.

Kritike zbog ekskurzija, koncesija i solarnih elektrana

Posebno se osvrnuo na Dodikove najave borbe protiv nepravilnosti prilikom organizovanja školskih ekskurzija.

Stanivuković smatra da SNSD, kao dugogodišnja vladajuća stranka, ne može izbjeći odgovornost za stanje u obrazovnom sistemu.

„Ne možete da nas vrijeđate time što on nakon 20 godina najavljuje borbu protiv ekskurzija i kriminala na ekskurzijama. Dijete koje je, kada je on počeo vladati Republikom Srpskom, otišlo na ekskurziju danas možda čeka unuka“, izjavio je Stanivuković.

On je optužio Dodika da je njegova stranka imala odlučujući uticaj na imenovanja direktora osnovnih i srednjih škola, a samim tim, kako tvrdi, i na organizovanje ekskurzija.

Slične optužbe iznio je i kada je riječ o koncesijama za solarne elektrane i vjetroelektrane.

„Bori se protiv koncesija, gdje je svaku dodijelio svom bliskom čovjeku. Bori se protiv solarnih panela i vjetroelektrana“, rekao je Stanivuković.

Tvrdi i da su u poslove sa solarnim elektranama uključeni članovi porodica pojedinih funkcionera SNSD-a, od gradonačelnika do ministara.

„Najavljuju zabranu novih kladionica, a više nema gdje da se otvore“

Stanivuković je kritikovao i najave donošenja zakona kojim bi bilo ograničeno dalje otvaranje kladionica.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska već ima veliki broj kladionica i kockarnica, a vlast je ranije odbila dva zakonska prijedloga njegove političke opcije.

„Gospodin Dodik se bori protiv kockarnica i kladionica. Gotovo po glavi stanovnika imamo kockarnicu i kladionicu. Ko vjeruje u tu borbu SNSD-a?“, upitao je.

Posebno je komentarisao najavljenu zabranu otvaranja novih objekata za igre na sreću.

„Kaže, donijeće zakon, zabrana više otvaranja kladionica. Pa kud će više? I da hoće neko otvoriti, nema gdje“, rekao je Stanivuković.

„Ko je postavio te ljude u šumama?“

Govoreći o najavljenoj borbi protiv kriminala u šumarskom sektoru, Stanivuković je postavio pitanje odgovornosti za imenovanje rukovodilaca i kontrolu rada nadležnih institucija.

„Bori se, kaže, protiv bandita u šumama. Ko je postavio te kriminalce? Čiji je MUP? Opet ćemo imati starog-novog ministra unutrašnjih poslova“, naveo je.

Optužio je vlast da, umjesto rješavanja problema u javnom sektoru, nastavlja sa zapošljavanjem i finansijskom podrškom subjektima koje istovremeno kritikuje.

„Ne da se nisu izborili sa neradnicima, nego su zaposlili nove u izborima. Ne da su uklonili bandite, nego su banditima dali novi kredit ili odobravaju 50–60 miliona maraka“, izjavio je Stanivuković.

„Izbori su završeni, ne morate više varati“

Stanivuković je poručio da najave borbe protiv nepravilnosti smatra političkom pričom koja dolazi nakon završetka izbora.

Prema njegovoj ocjeni, SNSD pokušava da se distancira od problema za koje je i sam odgovoran, predstavljajući najavljene mjere kao novi početak.

„Pozivam ih da prestanu s tim kerefekama, a narod da otvori oči i pogleda šta su radili“, rekao je.

Obraćanje je završio porukom upućenom rukovodstvu SNSD-a.

„SNSD, završeni su izbori, ne morate varati. Prošle su predizborne i lovačke priče vaše na koje smo navikli“, poručio je Stanivuković.

Optužbe koje je iznio predstavljaju njegove političke ocjene i tvrdnje. U dostavljenom obraćanju nije naveden odgovor Milorada Dodika ili SNSD-a na ove navode.