Stanivuković kritikovao odluku Vlade RS: Ko će odgovarati zbog lošeg uglja?

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković kritikovao je odluku Vlade Republike Srpske da odobri saglasnost za izdavanje kreditnih garancija u ukupnom iznosu od 89 miliona KM.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici dala saglasnost za izdavanje garancija za kreditna zaduženja "Elektroprivrede Republike Srpske", Rudnika i Termoelektrane "Gacko" i preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".

Najveći iznos, 50 miliona KM, odnosi se na kreditno zaduženje "Elektroprivrede Republike Srpske", a novac će biti iskorišten za plaćanje kupljenog uglja neophodnog za rad Termoelektrane Ugljevik.

Za RiTE "Gacko" predviđena je garancija od devet miliona KM za kapitalne investicije, dok se 30 miliona KM odnosi na kreditno zaduženje "Autoputeva Republike Srpske" za izgradnju dionica auto-puta Vukosavlje – Brčko, Brčko – Bijeljina i Rača – Bijeljina.

Stanivuković je ocijenio da je posebno sporno novo izdvajanje za ugalj za Ugljevik, imajući u vidu ranije probleme i upozorenja u vezi sa ugljem iz ležišta Bukova Kosa kod Prijedora, koji termoelektrani isporučuje firma "Drvo-eksport" iz Teslića.

"I to nakon afere sa takozvanim Rufijevim ugljem iz Bukove Kose, o čijem kvalitetu i problemima sa dopremom smo već upozoravali javnost", naveo je Stanivuković.

On je postavio pitanje ko je ugovorio nabavku uglja, po kojoj cijeni i ko će snositi odgovornost ukoliko zbog njegovog kvaliteta dođe do novih problema u radu termoelektrane.

"A još važnije pitanje je preko kojeg ugovora je do sada isporučivan ugalj", istakao je Stanivuković.

Upozorenja na kvalitet uglja iz Bukove Kose.

Kvalitet uglja iz Bukove Kose prethodnih dana bio je predmet medijskih izvještaja, a o mogućim problemima govorilo se i na osnovu dokumenta uprave RiTE "Ugljevik" upućenog Vladi Republike Srpske, resornom ministarstvu i "Elektroprivredi RS".

U dokumentu, čije je dijelove objavio portal Capital, direktor RiTE "Ugljevik" Žarko Novaković upozorio je na visok sadržaj sumpora i mineralnih materija u uglju, koji bi, prema navodima iz informacije, mogli dovesti do začepljenja kotla i prekida rada termoelektrane.

Izvršni direktor za tehničke poslove "Elektroprivrede RS" Ivan Koprivica ranije je izjavio da ugalj koji isporučuje firma "Drvo-eksport" ne može samostalno da gori, kao i da isporuke, prema njegovim riječima, nisu u skladu sa ugovorom.

Stanivuković je zatražio da budu objavljeni svi ugovori, cijene i analize kvaliteta uglja, kao i da se utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u ovom poslu.

"Umjesto rješavanja problema domaćih rudnika i stabilizacije energetskog sistema, građanima se nude nova zaduženja i novi dugovi. Još 50 miliona za ugalj, devet miliona za RiTE Gacko i 30 miliona za Autoputeve. Dokle više?", upitao je Stanivuković.

(MONDO)