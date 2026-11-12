Vlada Republike Srpske produžila mjeru pomoći za gorivo: Odobrene i višemilionske garancije za energetiku i auto-puteve

Umanjenje od 10 feninga po litru goriva važi do 15. decembra 2026. godine, a Vlada je razmatrala i kreditne garancije od 50 miliona KM za „Elektroprivredu RS“, devet miliona KM za RiTE Gacko i 30 miliona KM za "Autoputeve Republike Srpske".

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Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj, 35. sjednici u Banjaluci odluku o produženju mjere direktne podrške građanima i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojom se omogućava umanjenje cijene goriva za 10 feninga po litru do 15. decembra 2026. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je na četvrtoj sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, donijela odluku o direktnoj podršci, kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na ovom linku.

Devet miliona KM garancije za RiTE Gacko

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o inicijativi Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisnog preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje u iznosu od 9.000.000 KM, s ciljem obezbjeđivanja finansijskih sredstava za kapitalne investicije.

RiTE Gacko će, nakon sprovođenja procedure nabavke kreditnih sredstava, u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja garancija Republike Srpske, podnijeti zahtjev za izdavanje garancije.

Kako se navodi u inicijativi, radovi na otkopavanju, utovaru, transportu, odlaganju i planiranju otkrivke, odnosno kvartarnih sedimenata, prema projektnoj dokumentaciji rudnika definisani su kao investicioni radovi koje je planirano da izvode eksterni izvođači.

Realizacijom ovog projekta očekuju se pozitivni efekti kroz povećanje stabilnosti rada rudnika i obezbjeđivanje stabilnog snabdijevanja termoelektrane ugljem, smanjenje vjerovatnoće neplaniranih zastoja, kao i povećanje stabilnosti rada na mreži, raspoloživosti i proizvodnje električne energije.

Kako je navedeno, riječ je o ulaganju koje je važno za stabilnost proizvodnje uglja i električne energije u narednom periodu.

Za „Elektroprivredu RS“ garancija od 50 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je i odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje kod poslovne banke u iznosu od 50.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske je na 34. sjednici, održanoj 5. novembra 2026. godine, razmatrala i prihvatila informaciju o inicijativi ovog preduzeća za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje.

Namjena kreditnog zaduženja uređena je članom 42. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, a sredstva će, u skladu sa investicionom odlukom, biti korišćena za plaćanje kupljenog uglja neophodnog za rad Termoelektrane Ugljevik.

Garancija od 30 miliona KM za „Autoputeve Republike Srpske“

Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka.

Vlada je saglasna sa izdavanjem garancije u iznosu od 30.000.000 KM, a „Autoputevi Republike Srpske“ će, u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja garancija Republike Srpske, podnijeti zahtjev za njeno izdavanje.

Kreditna sredstva biće korišćena za realizaciju investicija, odnosno finansiranje izgradnje tri dionice auto-puteva: Vukosavlje – Brčko u dužini od 33 kilometra, Brčko – Bijeljina u dužini od 17 kilometara i Rača – Bijeljina u dužini od 20 kilometara.

Za Nacionalni park „Sutjeska“ više od šest miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava Javnoj ustanovi Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu i dugoročnom zakupu broj OPU 1627/2026.

Vlada je saglasna da se sredstva u iznosu od 6.122.089,35 KM obezbijede iz budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za 2026. godinu, sa pozicije transfera za Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište.

Podrška saradnji domaće privrede i javnog sektora

Vlada Republike Srpske prihvatila je i informaciju o inicijativi za jačanje strateške saradnje između domaće privrede i javnog sektora u Republici Srpskoj.

Institucijama Republike Srpske, javnim preduzećima i drugim pravnim licima u kojima je Republika Srpska direktno ili indirektno većinski vlasnik kapitala preporučeno je da prilikom pripreme i realizacije strateških projekata i značajnijih nabavki, u skladu sa važećim propisima, prethodno sagledaju raspoložive domaće proizvodne, razvojne i stručne kapacitete, kao i mogućnosti njihovog učešća u realizaciji tih projekata.

(Mondo)