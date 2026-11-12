Savjet ministara danas o preraspodjeli sredstava u budžetu institucija BiH

Savjet ministara BiH održaće danas sjednicu sa početkom u 12.30 časova, na kojoj bi trebalo da razmatra prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u okviru budžeta institucija BiH za ovu godinu.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava predložilo je Ministarstvo finansija i trezora, koje je na dnevni red uvrstilo i prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH.

Na predloženom dnevnom redu nalaze se i prijedlozi odluka o formiranju Savjeta za djecu BiH, kao i o osnivanju komisije za granicu BiH.

Pred ministrima bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o određivanju graničnih prelaza na teritoriji BiH koji nisu određeni međunarodnim ugovorom, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministri bi trebalo da razmotre i prijedlog odluke o pravilima dodjele „de minimis“ pomoći privrednim subjektima koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe za izradu prijedloga Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period od 2027. do 2032. godine, kao i Akcionog plana za sprovođenje ove strategije.

Ministri bi, prema planiranom dnevnom redu, trebalo da razmotre i prijedlog Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara za period od 2027. do 2029. godine.

Predviđeno je i razmatranje informacije o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za narednu godinu.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

(Srna/Mondo)