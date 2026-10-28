Odluke sa sjednice: Savjet ministara definisao plate i regres za 2027, Borjana Krišto o budžetu, vizama i OHR-u

Savjet ministara usvojio osnovicu za platu i regres za 2027. godinu. Borjana Krišto govorila o budžetu, odlukama OHR-a, viznom režimu i zelenim trakama.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Savjet ministara BiH usvojio je danas odluku o visini osnovice za platu i odluku o regresu u institucijama BiH za 2027. godinu, saopštila je predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto.

Borjana Krišto je podsjetila da se radi o zakonskoj obavezi u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorom. Takođe je usvojen i plan aktivnosti za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za period 2027–2029. godine, kojim se, prema njenim riječima, podstiču održiv rast i zapošljavanje te podržava približavanje standardima Evropske unije.

Dokapitalizacija u EBRD-u i modernizacija granica

Na sjednici je usvojena informacija o povećanju odobrenog kapitala po upisu odobrenog kapitala EU za obnovu i razvoj, na osnovu rezolucije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„Ovim se povećava vrijednost kapitala u tri godine za 12.819.000 KM, što će se izvršiti u jednakim uplatama u trogodišnjem periodu“, navela je Borjana Krišto, pojasnivši da je donesena odluka da se 500.000 KM uplati odmah, čime BiH jača poziciju dioničara i podržava finansiranje infrastrukturnih i energetskih projekata.

Prihvaćena je i informacija o sprovođenju aktivnosti u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2025–2028, koje se odnose na inicijativu „zelenih traka“ s ciljem ubrzanja pograničnog prometa i modernizacije prelaza, poput novog mosta u Gradišci i prelaza Svilaj – Novi Svilaj. Službeno su pokrenute i aktivnosti na definisanju kreditnog aranžmana i grant sredstava.

O odlukama OHR-a i usklađivanju viznog režima sa EU

Odgovarajući na pitanja novinara u Sarajevu, Borjana Krišto je naglasila da bi nametnute odluke visokih predstavnika prvo morale biti potvrđene u zakonodavnom tijelu.

„Nametnute odluke visokih predstavnika koje se tiču zakonodavstva u BiH prvo bi trebalo da budu prihvaćene u Parlamentarnoj skupštini, kao odluka ili zakon, da bi se mogla pokrenuti procedura za njihovu izmjenu. Tu su stvari vrlo jasne“, rekla je Borjana Krišto.

Kada je riječ o mogućem uvođenju viza za državljane zemalja kojima su one potrebne za ulazak u EU – među kojima su Rusija, Kina i Turska, budući da zemlje kandidati moraju uskladiti viznu politiku sa Unijom – Borjana Krišto je navela da je to u nadležnosti posebnih resora.

„Mislim da ima tu prostora za postizanje konsenzusa, u skladu sa onim što je EU stavila pred nas“, rekla je Borjana Krišto, dodajući da će jasna odluka biti donijeta nakon što pristignu prijedlozi nadležnih resora.

Budžet za narednu godinu i funkcionisanje institucija

Predsjedavajuća Savjeta ministara ocijenila je da neće biti blokada pri usvajanju budžeta institucija za narednu godinu, izrazivši uvjerenje da će uskoro biti sazvana sjednica Fiskalnog savjeta BiH.

„Mislim da resorno ministarstvo već priprema nacrt budžeta, a onda će ga uputiti ovlaštenom predlagaču u dalju proceduru. Razgovarala sam sa ministrom i upravo su odluke koje smo danas donijeli pretpostavka za usvajanje okvira, a samim time i budžeta“, istakla je Borjana Krišto.

Ona je na kraju poručila da ne postoje blokade u radu Savjeta ministara, već samo otežano donošenje pojedinih odluka zbog različitih stavova njegovih članova.