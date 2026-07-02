Savjet ministara preraspodijelio sredstva RAK-a: BHRT dobio šest miliona

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto potvrdila je izmjene odluke o raspodjeli 11,7 miliona KM sredstava RAK-a, te usvajanje preventive za požare.

Izvor: Srna

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je danas u Sarajevu da su na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta danas izmijenjene ranije odluke o raspodjeli 11.794.543 KM sredstava Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Prema njenim riječima, 1.794.543 KM dodijeljeno je RAK-u za unapređenje tehničko-iformacionih kapaciteta, a šest miliona KM ide BHRT-u za unapređenje rada.

"Po dva miliona KM dodijelili smo entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama rasporediti ova sredstva za unapređenje elektronskih medija", precizirala je Krišto u izjavi medijima nakon održane sjednice.

Prema njenim riječima, na današnjoj sjednici Savjet ministara donio je i preventivnu odluku o traženju međunarodne pomoći kad je u pitanju sistem zaštite od požara.

"Znate da mi to donosimo svake godine, a ove godine smo zapravo donijeli tu odluku preventivno, jer je jako teško donositi takve odluke u momentu kada se to nešto desi", objasnila je Krišto i dodala da je odlukom regulisana procedura Ministarstva bezbjednosti za traženje pomoći kada se iscrpe domaći resursi.

Ona je rekla da je danas Parlamentarnoj skupštini BiH upućena na ratifikaciju odluka za potpisiavanje sporazuma o graničnim prelazima BiH sa Hrvatskom.

"Raspravljali smo i o zahtjevu koji smo dobili od grada Mostara, a koji se odnosi na požare koji su se dogodili na deponiji Uborak", navela je Krišto i dodala da je Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara zaduženo da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o pomoći u skladu sa zakonskim procedurama za dodjeljivanje sredstava tekuće rezerve za ovakve interventne situacije.