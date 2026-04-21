Zeleno svjetlo za gasovod: Savjet ministara BiH dao saglasnost za pregovore sa Hrvatskom o Južnoj interkonekciji

Savjet ministara utvrdio je prijedlog osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija".

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara zaduženo je da prijedlog osnove dostavi Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto.

Na telefonskoj sjednici utvrđena je delegacija za pregovore, čiji je šef ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ili osoba koju on ovlasti, a članovi su ministri inostranih poslova, finansija i trezora ili lica koja oni ovlaste.

U delegaciji su i ministri energije, rudarstva i industrije, ekologije i turizma, finansija, te pravde Federacije BiH ili lica koja oni ovlaste.

Sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije na pravcu Zagvozd /Hrvatska/ - Posušje - Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik, te pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa krakovima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te krakom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj – Tuzla i gasovoda Split – Zagvozd.