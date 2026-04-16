Energetski preokret u BiH: Južna interkonekcija postaje temelj novog sistema vrijednog 1,5 milijardi evra

Usvajanjem Zakona o Južnoj gasnoj interkonekciji, Bosna i Hercegovina je pokrenula realizaciju jednog od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata u svojoj istoriji.

Izvor: Shutterstock

Ono što je godinama najavljivano isključivo kao gasovod, sada se profilira kao širi sistem koji će direktno povezati gasni i elektroenergetski sektor zemlje.

Projekat podrazumijeva dopremu gasa iz pravca Hrvatske i LNG terminala na Krku, čime BiH dobija prvi ozbiljan alternativni pravac snabdijevanja i direktnu konkurenciju ruskom gasu.

Ključna tačka povezivanja biće u Travniku, gdje će se novi gasovod spojiti na postojeći sistem Zvornik–Sarajevo. Posebno je značajno uvođenje reverzibilnog rada, što omogućava kretanje gasa u oba smjera zavisno od potreba tržišta. Time će gas iz Hrvatske moći stizati do Sarajeva, Tuzle i drugih velikih centara.

Tri gasne elektrane i investicija od 1,5 milijardi evra

Suština projekta prevazilazi samo grijanje i industrijsku potrošnju. Planirani kapacitet od 1,5 milijardi kubnih metara godišnje višestruko premašuje trenutne potrebe BiH, jer je planirano da se gas primarno koristi za proizvodnju električne energije.

Nove elektrane: Planirana je izgradnja tri moderne gasne elektrane u Tuzli, Kaknju i Mostaru.

Snaga: Ukupna snaga postrojenja iznosiće oko 1.200 megavata, što bi moglo podmiriti polovinu potreba zemlje za strujom.

Vrijednost: Dok se sama interkonekcija procjenjuje na 350 miliona evra, ukupna investicija sa elektranama i dodatnim krakovima dostiže vrtoglavih 1,5 milijardi evra.

Američki investitor kao presedan u zakonu

Kao nosilac projekta u zakonu je direktno definisana američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy. Ovakvo rješenje predstavlja presedan u domaćoj praksi jer se investitor unosi direktno u zakonski okvir kako bi se ubrzala realizacija, izbjegle birokratske prepreke i osigurala podrška strateškog partnera.

Novi plan predviđa širenje mreže i na krajeve koji ranije nisu bili u fokusu:

U Hercegovini se uključuju Grude i odvojak prema Čapljini.

U Srednjoj Bosni gradi se pravac prema Donjem Vakufu.

Industrijski centar Tuzla biće povezan gasovodom preko Kladnja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da nakon objave zakona slijedi potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Hrvatskom i zaključivanje ugovora sa investitorom, čime će i formalno započeti faza rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje, piše Biznisinfo.ba.