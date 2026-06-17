Danas sjednica Savjeta ministara: Na dnevnom redu više izvješataja i informacija

Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatra akcione planove za borbu protiv pranja novca povezane s virtuelnom imovinom, provođenje preporuka Greka, izmjene liste droga i analizu spoljnotrgovinske razmjene za 2026. godinu.

Izvor: Savjet ministara BiH

Savjet ministara trebao bi na današnjoj sjednici u Sarajevu da razmotri izvještaj o implementaciji Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH povezanih s virtuelnom imovinom za 2025. godinu, kao i izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu.

Na predloženom dnevnom redu je i više informacija, među kojima i Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara o pripremljenoj Informaciji u vezi sa provođenjem preporuka Greka (ekspertskog tijela Savjeta Evrope za evaluaciju i monitoring antikorupcijske politike u zemljama članicama, kandidatima i trećim zemljama) u petom krugu evaluacije.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i analiza spoljnotrgovinske razmjene BiH sa svijetom za prva tri mjeseca 2026. godine koju je sačinilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, a na dnevnom redu je i Prijedlog plana deminiranja u BiH za 2026. godinu Ministarstva civilnih poslova.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga odluke o izmjeni i dopuni liste droga, psihotropnih materija, biljaka iz kojih se može dobiti droga i prekursora, te prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista na nivou BiH.

Početak sjednice planiran je u 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija, najavljeno je iz Savjeta ministara.