logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krišto: Usvajanje budžeta prioritet za funkcionisanje institucija i pomoć privredi

Krišto: Usvajanje budžeta prioritet za funkcionisanje institucija i pomoć privredi

Autor Haris Krhalić
0

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto zatražila hitno usvajanje budžeta i inicirala ekonomske mjere za pomoć privredi BiH.

Borjana Krišto o budžetu BiH, mjerama za privredu i EU putu Izvor: Srna

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto istakla je nakon današnje sjednice hitnu potrebu za usvajanjem Globalnog fiskalnog okvira i budžeta institucija BiH za tekuću godinu. Krišto je naglasila da je budžet ključan ne samo za rad institucija, već i za prava sindikata te nesmetano funkcionisanje države.

Inicijativa za spas privrede

Govoreći o ekonomskoj situaciji, Krišto je otkrila da je uputila zvaničnu inicijativu ministru finansija i trezora Srđanu Amidžiću.

„S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo mi, region i cijeli svijet, ponudila sam inicijativu ministru Amidžiću da razmotri postojeću legislativu i predloži mjere koje bi ublažile posljedice koje osjeća privreda u BiH“, izjavila je Krišto na konferenciji za novinare.

Na sjednici je razmatran i problem profesionalnih vozača iz BiH i njihova ograničenja boravka unutar Evropske unije, što predstavlja ozbiljan izazov za transportni sektor.

Takođe, bilo je riječi i o pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji institucija. Iako su obavljene rasprave, ministri se o njima nisu zvanično izjašnjavali. Krišto je podvukla da su ovi pravilnici izuzetno važni jer mnoge institucije godinama nisu radile na njihovoj modernizaciji.

Evropski put BiH

Odgovarajući na pitanja o napretku ka Briselu, Krišto je ponovila snažnu opredijeljenost, ali i ukazala na kompleksnost procesa.

"Naš evropski put se razlikuje u određenim stvarima, kao što postoje i različita viđenja različitih nivoa vlasti. Mi na tom putu insistiramo i snažno radimo, ali konačan uspjeh zavisi od svake karike u lancu", poručila je Krišto.

Generalni sekretarijat je zadužen da pripremi izvještaje institucija na nivou BiH koji će biti proslijeđeni Parlamentarnoj skupštini na dalje razmatranje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savjet ministara BiH Borjana Krišto

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ