Krišto: Usvajanje budžeta prioritet za funkcionisanje institucija i pomoć privredi

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto zatražila hitno usvajanje budžeta i inicirala ekonomske mjere za pomoć privredi BiH.

Izvor: Srna

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto istakla je nakon današnje sjednice hitnu potrebu za usvajanjem Globalnog fiskalnog okvira i budžeta institucija BiH za tekuću godinu. Krišto je naglasila da je budžet ključan ne samo za rad institucija, već i za prava sindikata te nesmetano funkcionisanje države.

Inicijativa za spas privrede

Govoreći o ekonomskoj situaciji, Krišto je otkrila da je uputila zvaničnu inicijativu ministru finansija i trezora Srđanu Amidžiću.

„S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo mi, region i cijeli svijet, ponudila sam inicijativu ministru Amidžiću da razmotri postojeću legislativu i predloži mjere koje bi ublažile posljedice koje osjeća privreda u BiH“, izjavila je Krišto na konferenciji za novinare.

Na sjednici je razmatran i problem profesionalnih vozača iz BiH i njihova ograničenja boravka unutar Evropske unije, što predstavlja ozbiljan izazov za transportni sektor.

Takođe, bilo je riječi i o pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji institucija. Iako su obavljene rasprave, ministri se o njima nisu zvanično izjašnjavali. Krišto je podvukla da su ovi pravilnici izuzetno važni jer mnoge institucije godinama nisu radile na njihovoj modernizaciji.

Evropski put BiH

Odgovarajući na pitanja o napretku ka Briselu, Krišto je ponovila snažnu opredijeljenost, ali i ukazala na kompleksnost procesa.

"Naš evropski put se razlikuje u određenim stvarima, kao što postoje i različita viđenja različitih nivoa vlasti. Mi na tom putu insistiramo i snažno radimo, ali konačan uspjeh zavisi od svake karike u lancu", poručila je Krišto.

Generalni sekretarijat je zadužen da pripremi izvještaje institucija na nivou BiH koji će biti proslijeđeni Parlamentarnoj skupštini na dalje razmatranje.