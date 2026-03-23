Savjet ministara BiH: Drugi krug glasanja o zaštitnim mjerama na uvoz čelika

Savjet ministara trebalo bi da se na današnjoj sjednici u drugom krugu glasanja izjasni o prijedlogu odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda.

Ova odluka, koju je predložilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ne prethodnoj sjednici nije dobila potrebnu podršku.

Resorni ministar Staša Košarac izjavio je tada da je Savjet ministara neusvajanjem privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika ignorisao stavove vlada Republike Srpske i FBiH, te još jednom potvrdio da je u važnim pitanjima beskoristan organ u BiH.

Na prijedlog Mininstarstva finansija i trezora, Savjet ministara bi, između ostalog, trebalo da raspravlja o nacrtu sporazuma o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Dnevnim redom je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova predviđena i rasprava o novom tekstu prijedloga odluke o usvajanju okvira kvalifikacija u BiH, kao i prijedloga odluke o visini novčane kazne za rad u Savjetu za nauku BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Na predloženom dnevnom reda su i dvije tačke pod oznakom povjerljivo - i to prijedlog programa rada Obavještajno bezbjednosne agencije BiH za ovu godinu i izvještaj o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u 2025. godini.

Ministri bi trebalo da razmotre i prijedlog odluke o utvrđivanju liste esencijalnih lijekova u BiH, koju je predložila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Početak sjednice zakazan je za 13.00 časova u zgradi zajedničkih institucija BiH.