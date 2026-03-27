BiH traži sporazum sa NASA-om: GLOBE program donosi naučno iskustvo školama

Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara pokrenulo je inicijativu za sklapanje sporazuma sa američkom NASA-om kako bi nastavnici i učenici iz BiH mogli da učestvuju u međunarodnom naučnom programu Globalno učenje i opažanje za dobrobit životne sredine (GLOBE).

Učešće u programu omogućilo bi učenicima i nastavnicima iz BiH međunarodnu saradnju i priliku da doprinesu stvarnim naučnim podacima.

Globalno učenje i opažanje za dobrobit životne sredine (GLOBE) predstavlja međunarodni naučni i obrazovni program koji povezuje učenike, nastavnike i naučnike u praćenju i proučavanju životne sredine, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova.

Učenici u osnovnim i srednjim školama sprovode mjerenja u svojoj okolini i podatke dijele s međunarodnom naučnom zajednicom, čime učestvuje u prikupljanju stvarnih podataka o stanju životne sredine.

Za učešće škola iz BiH u programu GLOBE potreban je bilateralni sporazum sa NASA-om, zbog čega je Ministarstvo civilnih poslova pokrenulo procedure za njegovu pripremu i sklapanje.

Mišljenje o prijedlogu sporazuma zatraženo je od nadležnih ministarstava obrazovanja Republike Srpske, Federacije BiH, svih 10 kantona u FBiH, te Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta.

Program trenutno okuplja više od 120 zemalja, a BiH bi se, sklapanjem bilateralnog sporazuma, pridružila toj mreži, čime bi dodatno ojačala međunarodnu saradnju u području nauke, obrazovanja i primjene savremenih tehnologija u zaštiti okoline.

