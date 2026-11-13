Stanivuković najavio krivične prijave zbog "lova na poslanike": "Presreću ih kod frizera, obilaze u bolnicama..."

Draško Stanivuković najavio je krivične prijave zbog navodne političke trgovine i pritisaka na poslanike. Tvrdi da im se nude funkcije i zaposlenja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je podnošenje krivičnih prijava zbog, kako tvrdi, političke trgovine i pritisaka na narodne poslanike u Republici Srpskoj. Optužio je predstavnike vladajućih stranaka da pokušavaju da pridobiju opozicione poslanike nudeći im funkcije, zaposlenja i druge pogodnosti.

Na konferenciji za novinare održanoj danas, 13. novembra, u prostorijama PSS-a, Stanivuković je govorio o kriminalu, spornim koncesijama, radu kladionica i odgovornosti aktuelne vlasti, a posebnu pažnju posvetio je navodnim pokušajima prekrajanja izborne volje građana.

Pozvao je Tužilaštvo Republike Srpske da ispita navode o političkoj trgovini, tvrdeći da postoje saznanja na osnovu kojih će biti podnesene krivične prijave.

"Da li je ovo javni poziv na korupciju?"

Stanivuković je kritikovao navode o dogovorima unutar vladajuće koalicije prema kojima bi stranke, u zavisnosti od broja poslanika koje uspiju da pridobiju, mogle dobiti veći udio u vlasti.

Prema njegovim tvrdnjama, koalicionim partnerima je postavljen rok do 16. decembra, uz mogućnost dobijanja dodatnih dva, tri ili pet odsto učešća u vlasti.

„U politici sam 12 godina, sjećam se mandata 2022. i veoma dobro 2018. godine. Nikada na ovaj način nije objavljeno da jedan čovjek koji vodi najveću stranku sjedi sa koalicionim partnerima, od kojih su neki ministri i predsjednici Skupštine Republike Srpske, i kaže: 'Do 16. 12. imate vremena, koga prikupite s druge strane, dobijate dva, tri ili pet odsto, zavisno od udjela u vlasti'“, rekao je Stanivuković.

On je upitao da li takvo postupanje predstavlja osnov za pokretanje krivičnog postupka.

„Ja pitam Tužilaštvo Republike Srpske: Da li je to javni poziv, konkurs, licitacija, javna objava kriminala i korupcije? Da li Tužilaštvo treba da formira predmet? Imamo saznanja i podnijećemo krivične prijave“, poručio je Stanivuković.

Ocijenio je da se radi o pokušaju promjene odnosa snaga u Narodnoj skupštini Republike Srpske mimo izborne volje građana.

Optužbe na račun Stevandića

Govoreći o konkretnim slučajevima, Stanivuković je iznio tvrdnje o ponašanju predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića prema jednom opozicionom poslaniku koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći.

Prema njegovim riječima, poslanik je nakon osvajanja mandata doživio nesreću koju je jedva preživio, a tokom liječenja posjećivao ga je i Stevandić.

„Ja sam otišao u posjetu, a tamo Stevandić nosi supicu. Nenad Stevandić u posjeti čovjeku kojeg ne zna. Kažu medicinske sestre da je više u bolnici nego same medicinske sestre oko tog poslanika“, ispričao je Stanivuković.

Tvrdi da je Stevandić tom poslaniku nudio različite pogodnosti i da ga je više puta telefonom kontaktirao.

„Sedam-osam propuštenih poziva ima taj poslanik od predsjednika Skupštine, koji treba da obezbijedi izbornu volju naroda“, naveo je Stanivuković.

Dodao je da je isti poslanik prethodne večeri imao još pet ili šest poziva, što je ocijenio kao nedopustiv pritisak.

"Poslanike presreću i u frizerskim salonima"

Stanivuković je iznio i tvrdnju da je jedna narodna poslanica doživjela neprijatan susret prilikom odlaska kod frizera.

„Naša narodna poslanica otišla kod frizera, a sasvim slučajno kod frizera stoji i čeka Banjac. Znam da mu ne treba frizura“, rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, opozicioni poslanici izloženi su stalnim kontaktima i pokušajima pridobijanja, ne samo u političkim institucijama već i na mjestima na kojima borave privatno.

„Ljudi, to je postao nevjerovatan pritisak koji trpe poslanici. Hvataju ih po frizerskim salonima, kozmetičkim salonima, po bolnicama“, izjavio je Stanivuković.

Za takvo postupanje optužio je predstavnike vladajuće koalicije, tvrdeći da se pokušaji pridobijanja poslanika predstavljaju kao uobičajena politička praksa.

Tvrdi da su poslanicima nuđene funkcije i zaposlenja

Stanivuković je rekao da raspolaže informacijama o konkretnim ponudama koje su, prema njegovim tvrdnjama, upućivane opozicionim poslanicima.

„Znam ja šta se nudi našim poslanicima. Jednom su nuđena dva zamjenika, dva zaposlenja i to. Pa to je trgovina uticajem, nemojte da se pravimo ludi“, izjavio je.

On je doveo u pitanje i motive pojedinih prelazaka u druge političke stranke, posebno pominjući Ujedinjenu Srpsku.

„Što si u Ujedinjenoj Srpskoj? Što nisi bio na listi Ujedinjene Srpske? Koliko se dobilo za ovo? Evo pitam Stevandića, pitam i ostale, pa izjasnite se“, rekao je Stanivuković.

Najavio je da će pratiti eventualne promjene u imovinskom stanju poslanika za koje sumnja da su predmet političke trgovine.

Prema njegovim riječima, već su fotografisani pojedini automobili i fasade kuća, kako bi se kasnije moglo uporediti imovinsko stanje.

„Mi smo poslikali fasade, auta, pa da vidimo kad prođu ovi transferi kakve će fasade imati, crijepove, kredite, žiro-račune i kola ispred kuća“, naveo je.

Dodao je da će eventualne promjene i informacije o ponuđenim pogodnostima dokumentovati.

Poslanicima savjetovao da snimaju pozive

Stanivuković je izjavio da je poslanicima savjetovao da bilježe kontakte i razgovore sa osobama koje pokušavaju da ih pridobiju.

„Ja sam poslanicima rekao: 'Ljudi, ozvučite se, svaki poziv snimajte, ko vas nazove'“, kazao je.

Govoreći o najavljenom „lovu na poslanike“, Stanivuković je ironično komentarisao mogućnost da vladajuća koalicija pridobije veliki broj parlamentaraca.

„Kakav su lov otvorili, vjerujte, 101 poslanik će se pojaviti u Skupštini Republike Srpske. Navataće ih više nego što ima u Skupštini“, rekao je.

Osvrnuo se i na, kako je naveo, ceduljicu sa imenima poslanika koja se u javnosti povremeno čitaju, a neka namjerno izostavljaju.

Prema njegovoj ocjeni, takva praksa predstavlja pokušaj prekrajanja izborne volje i stvaranja dvotrećinske skupštinske većine političkom trgovinom.

Stanivuković je poručio da neće ostati samo na javnim optužbama, već da će informacije kojima raspolaže dostaviti nadležnom tužilaštvu.

Njegove tvrdnje o konkretnim ponudama, pritiscima i mogućoj korupciji za sada nisu nezavisno potvrđene. U dostavljenom obraćanju nema odgovora Stevandića, Banjca i drugih prozvanih političara na ove optužbe.