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Vukanović pročitao Dodikov papirić: Otkrio ko iz SDS-a i PSS-a navodno prelazi u vladajuću većinu

Vukanović pročitao Dodikov papirić: Otkrio ko iz SDS-a i PSS-a navodno prelazi u vladajuću većinu

Autor Haris Krhalić
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Nebojša Vukanović pročitao je šta je Milorad Dodik zapisao na papiriću o prelascima poslanika iz SDS-a i PSS-a u SNSD, Ujedinjenu Srpsku i kod Darka Banjca.

Nebojša Vukanović Izvor: Slaven Petković - Mondo

Lider Liste „Za pravdu i red“ Nebojša Vukanović pročitao je nakon sastanka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako tvrdi, bilješke koje je Milorad Dodik napisao na papiriću o prelascima poslanika iz opozicionih stranaka u vladajući blok.

Prema onome što je Vukanović iznio, jedan poslanik SDS-a već je prešao u Ujedinjenu Srpsku, dok bi još jedan iz iste stranke navodno trebalo da pređe u SNSD.

Tri iz PSS-a idu u SNSD. Čeka se još troje iz PSS-a u SNSD, to vam se piše“, rekao je Vukanović, dodajući da na cedulji stoji i to da poslanica Maja Dragojević iz Pokreta „Sigurna Srpska“ (PSS) „ide kod Banjca“.

Vukanović je naglasio da ostaje da se vidi da li su tačni podaci koje je lider SNSD-a zabilježio tokom konsultacija.

„Da li će to biti tačno ovo što je napisao na papiriću ili neće, to ćemo vidjeti u narednom periodu. U svakom slučaju, biće zanimljiva sjednica u ponedjeljak“, poručio je Vukanović novinarima.

Konstitutivna sjednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za ponedjeljak, 16. novembra, sa početkom u 9.00 časova. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ranije je izjavio da je Vukanović na današnjem sastanku dva puta bio uzdržan, dok niko od prisutnih nije glasao protiv.

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Tagovi

Nebojša Vukanović preletači SNSD

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