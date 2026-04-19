Puna primjena EES sistema: Čekanja na aerodromima i do tri sata

Primjena EES sistema izaziva velike gužve na granicama, što utiče na odluke putnika i turističku potražnju u EU

Evropska unija je od 10. aprila 2026. godine uvela punu primjenu Entry/Exit System (EES), novog digitalnog sistema evidencije ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja u Šengensku zonu.

EES sistem menja dosadašnje pečatiranje pasoša i uvodi biometrijsku registraciju putnika i digitalno evidentiranje ulaska i izlaska iz EU, a iako je zvanično predstavljen kao korak ka modernizaciji i efikasnosti, prvi talas primene donosi i ozbiljne izazove u praksi.

Gužve na granicama i aerodromima - čekanja i do nekoliko sati

Prema izvještajima iz više evropskih država, primjena EES sistema već je dovela do značajnih zastoja na graničnim prelazima i aerodromima.

Na pojedinim aerodromima u Briselu, Milanu, Amsterdamu i Lisabonu zabilježena su čekanja i duža od tri sata, dok su u nekim slučajevima letovi kasnili ili putnici nisu stigli na ukrcavanje zbog dugih procedura registracije.

Slične gužve prijavljene su i na kopnenim granicama, posebno u periodima pojačanog saobraćaja, gdje se novi sistem registracije primjenjuje na sve putnike izvan EU. U fazi punog uvođenja, čeka se i do dva do tri sata na pojedinim prelazima, a udruženja avio-industrije upozoravaju da bi u špicu letnje sezone zadržavanja mogla biti i duža.

Aviokompanije i operateri aerodroma upozoravaju da su glavni problemi nedovoljna infrastruktura, sporost biometrijske registracije i neujednačena primena sistema među državama članicama.

Kako gužve utiču na interesovanje putnika

Sve izraženije gužve i neizvesnost na granicama već utiču na percepciju putovanja u zemlje Evropske unije. Turističke agencije i avio-industrija upozoravaju da produžena čekanja i dodatne procedure mogu da utiču na odluku putnika, posebno u sezoni ljetnjih odmora.

U pojedinim slučajevima, putnici se odlučuju za alternativne destinacije ili drugačije rute kako bi izbjegli velike granične prelaze. Stručnjaci navode da je ključni problem nepredvidivost, putnici ne znaju koliko će tačno trajati procedura, što otežava planiranje putovanja i povezanih letova.

Evropski aerodromi (ACI Europe i A4E) upozoravaju da bi ljeto 2026. godine moglo doneti "dosta problema zbog gužvi koje izaziva prilagođavanje EES sistemu".

"Sistem koji porazumijeva biometrijsku registraciju već je doveo do značajnih kašnjenja i redova do tri sata na nekim aerodromima, posebno u Španiji, Portugalu, Francuskoj i Italiji", navode oni i upozoravaju da je neophodno uvesti dodatno osoblje ili mijenjanje mjera.

Pad interesovanja nije samo posljedica gužvi

Ipak, pad interesovanja za putovanja ne može se pripisati samo novom sistemu i zadržavanjima na granicama. Prema analizi turističkog sektora i izjavama predstavnika agencija, na potražnju utiče više faktora:

• kretanje cijena goriva i avio-karata;

• globalna geopolitička nestabilnost;

• inflacija i pad kupovne moći;

• medijski narativi koji pojačavaju osjećaj neizvjesnosti;

• sezonske oscilacije i promene u navikama putnika.

Drugim rečima, gužve na granicama predstavljaju samo jedan dio šireg skupa ekonomskih i društvenih faktora koji oblikuju turističku potražnju.

Koliko su gužve i globalna dešavanja uticali na interesovanje za turističke aranžmane objasnio je i direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić, koji je za EUpravo zato rekao da je situacija promjenljiva, ali bez dramatičnih oscilacija.

"Imali smo odlične rezultate prije i poslije sajma. Kada je počeo sukob u Iranu, interesovanje je naglo opalo. Prije i tokom sajma bili smo 15 do 20 odsto iznad prošle godine, ali se sada situacija stabilizovala i vratila na nivo prethodne godine. Ljudi su skeptični zbog velikog broja informacija u medijima, i to svakako utiče na odluke," rekao je Seničić.

