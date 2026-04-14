Detaljan vodič kroz registraciju na EES kiosku na aerodromu: Evo kako ćete najbrže proći

Izvor: The Independent/youtube

Na aerodromima širom Evrope zavladala je totalna panika novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije (EES). Dešavalo se da putnici propuštaju letove, čak i da spavaju na aerodromu, a čini se da je najgora situacija u Lisabonu. Iako mnoge putnike obliva hladan znoj zbog novih pravila, skeniranja lica i "trik" pitanja na aparatima, celokupna procedura na EES kioscima zapravo može biti brza i ne mora da se pretvori u noćnu moru

Kako se ne biste našli u problemu, usporili red i ugledali "crveno svjetlo" na ekranu, donosimo vam spas u zadnji čas - detaljan vodič kroz registraciju na EES kioscima na aerodromima, korak po korak i sekund po sekund.

Novinar i putni dopisnik Indipendenta Sajmon Kolder testirao je ovaj sistem na aerodromu u Pragu, najvećem evropskom aerodromu koji je prvog dana, tačnije 12. oktobra, uveo 100 odsto biometrijsku registraciju putnika koji dolaze.

0m00s

Sat počinje da otkucava onog trenutka kada stignete do EES kioska na aerodromu. Ovi kiosci mogu biti raspoređeni duž hodnika kojim se krećete od aviona ili grupisani u blokove - ili oboje, kao u Pragu.

Savjet: zauzmite prvi kiosk koji vidite i koji nema red.

Svaki kiosk ima glavni ekran koji vas vodi kroz niz koraka. Prvi zadatak – izbor jezika. Ovaj korak možete i preskočiti ako odmah prislonite pasoš na skener, čime štedite sekund-dva.

0m05s

Postavite pasoš na skener, sa stranom sa ličnim podacima okrenutim nadolje. Zatim ćete na ekranu videti crno-bijelu, naopako okrenutu sliku te strane pasoša, koja traje oko četiri sekunde.

Potom se pojavljuju vaša fotografija, ime, prezime i datum rođenja - uz pitanje:

"Da li ste ovo vi?"

Ako jeste vlasnik pasoša, odgovor je, naravno: "DA: Nastavi."

0m25s

Slijedi pitanje: "Da li posjedujete dozvolu za dugoročni boravak?"

Ovim se razdvajaju putnici koji već imaju biometrijsku registraciju (neophodnu za izdavanje dozvole boravka). Skoro svi će ovdje odgovoriti: "Ne."

0m45s

Sada je vrijeme za snimanje lica. Prate se stroga uputstva:

Pogledajte pravo u kameru ispred sebe.

Bez maski!

Bez predmeta koji vam pokrivaju glavu, na primjer kape!

Bez sunčanih naočara! (Naočare za vid su dozvoljene.)

Nigdje ne piše "bez osmijeha", ali je i to uvijek preporučljivo.

0m57s

Slijedi zahtjevniji dio - skeniranje otisaka prstiju. Treperavo svjetlo pokazuje gdje da postavite ruku. Potrebno je skenirati obe ruke, po četiri prsta istovremeno, ne kao na kopnenim prelazima gdje se skenira samo desna!

Postavite prste ravno na čitač i držite ih mirno. Na ekranu se prikazuje rezultat:

Crveno – "nije dobro"

Žuto – "može bolje"

Zeleno – "dobro"

1m34s

Ako su otisci uspješno prepoznati, prelazi se na sljedeći dio - anketa.

1m35s: Pitanje: "Koji je cilj vašeg putovanja?"

Opcije za Češku uključuju: posao, turizam, zvanične sastanke, liječenje, pa čak i boravak u banji. Tu su i kategorije za društvene ili sportske događaje.

Dobra opcija za većinu putnika: "Privatni, turizam".

1m43s

Sada slijedi niz pitanja o tome da li ispunjavate uslove za ulazak u Češku i Šengensku zonu:

Imate li potvrdu o smještaju?

Povratnu kartu?

Sredstva za plaćanje?

Za posljednje pitanje ponuđene su opcije:

Troškove u potpunosti pokriva pozivajuća strana

Gotovina (minimum 66 evra po danu)

Kreditna ili debitna kartica

2m03s

Pojavljuje se pitanje: "Molimo izaberite datum povratka."

Otvara se kalendar – možete prelistavati naredne mjesece, ali sistem ne dozvoljava boravak duži od 90 dana.

2m09s

Slijedi pitanje: "Da li imate putno osiguranje?"

Mnogi putnici, posebno oni koji dolaze na momačke i djevojačke proslave u Prag, vjerovatno će odgovoriti "Da", čak i ako to nije tačno.

Nadležni preporučuju da, iako zdravstveno osiguranje nije obavezno, putnici sebe "pokriju" istim prije polaska u inostranstvo, za svaki slučaj.

2m19s

Kada pritisnete "Nastavi", sistem traži da sačekate sedam sekundi dok se (vjerovatno) povezuje sa centralnom bazom podataka EU.

2m26s

Na ekranu se pojavljuje poruka:

"Hvala na saradnji. Sve je u redu! Molimo idite do jednog od sljedećih šaltera granične kontrole radi ručne provjere pasoša".

Na ovaj način procedura je završena, a za nju je ovom novinaru bilo potrebno svega 2 minuta i 26 sekundi.

Aerodromi širom Evrope pod pritiskom zbog EES sistema

Zbog EES sistema, ni avio saobraćaj nije ostao imun na promjene. Aerodromi širom Evrope već su bili pod dodatnim pritiskom zbog uvođenja EES-a, a pojedine zemlje su upozorile na moguće zastoje u kontroli putnika.

U pojedinim slučajevima već su zabilježena kašnjenja letova, pa čak i otkazivanja, jer se očekuje dodatno vrijeme za obradu svakog putnika na pasoškoj kontroli.

Iako će avion i dalje biti najbrža opcija, putnici bi trebalo da računaju na duža zadržavanja na aerodromima i da dođu znatno ranije nego inače, kako je BBC pisao, najmanje 4 sata prije.

(Blic/MONDO)